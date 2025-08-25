El Gobierno de Aragón saca pecho del avance de la macroinversión de Amazon: "Hoy es un día muy importante"

"Hoy es un día muy importante para Aragón", ha afirmado este lunes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, al anunciar la aprobación definitiva parcial del Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) que permitirá a Amazon Web Services (AWS) iniciar las obras para la expansión de sus nuevos centros de datos en la comunidad. Con una inversión prevista de 15.700 millones de euros en diez años y la creación de 17.500 empleos (directos, indirectos e inducidos), el Gobierno autonómico considera que esta iniciativa marca el inicio de una “senda de inversión y empleo muy potente” que consolidará a Aragón como referente europeo en la economía digital.

Las obras arrancarán en tres de las cuatro ubicaciones previstas —Huesca (Walqa), El Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego—, mientras que el cuarto cenclave, en La Cartuja de Zaragoza, deberá esperar a que se completen los trámites urbanísticos municipales.

El plan de AWS, según subrayó, marcará “un antes y un después” en el desarrollo económico y tecnológico de Aragón, con la previsión de generar alrededor de 1.000 empleos directos en la fase de construcción y otros 1.000 en la propia operación de los centros de datos durante la próxima década.

Amazon "abre el camino"

“Estamos hablando de una actuación muy importante para Aragón. Amazon abre camino y marca una senda de inversión y empleo que nos posiciona como un referente no solo europeo, sino mundial”, ha defendido el consejero, que ha enmarcado el proyecto dentro de la estrategia del Ejecutivo autonómico de captar más de 50.000 millones de euros en inversiones estratégicas.

“Cuando desde la política se anuncian grandes proyectos suele haber cierto escepticismo. Pero hoy podemos decir que las palabras se convierten en hechos. En pocas semanas los ciudadanos verán ya los movimientos de tierras y el arranque de un proyecto que va a transformar nuestra comunidad”, ha concluido.

López ha destacado la “celeridad administrativa” con la que se ha tramitado el expediente para la expansión de AWS. En apenas ocho meses desde su aprobación inicial, el PIGA ha quedado resuelto tras responder a las 27 alegaciones presentadas por particulares y colectivos, entre ellos asociaciones ecologistas.

El consejero ha explicado que el proyecto ha contado con una evaluación ambiental estratégica y, en determinadas fases, con evaluaciones simplificadas, siempre conforme a los criterios del Inaga. Asimismo, se han introducido ajustes derivados de informes sectoriales, como el de Carreteras, sin cambios sustanciales respecto a la aprobación inicial.

Uno de los puntos sensibles es el uso de recursos naturales en los centros de datos. López ha asegurado que AWS y el resto de promotores interesados en Aragón están trabajando en sistemas de reciclaje y aprovechamiento eficiente del agua, para minimizar su impacto.

Energía, la clave del calendario

El despliegue de los centros dependerá en gran medida de la disponibilidad energética. Aunque las primeras fases cuentan con suministro garantizado, el escalonamiento futuro deberá ajustarse a las asignaciones que determine el Ministerio para la Transición Ecológica.

“Las empresas van a ir ajustando sus desarrollos en función de la energía disponible. Pero en los próximos seis a ocho años vamos a ver una transformación muy importante en Aragón en términos de inversión y generación de empleo”, señaló López.

El anuncio de Amazon ha coincidido con la aprobación inicial de otro PIGA estratégico, como se publica hoy en el BOA. Se trata del proyecto Rhodes de Blackstone en Calatorao, con una inversión estimada en 11.000 millones de euros y más de 1.000 empleos previstos.

Microsoft avanza "a su ritmo"

“Hoy vemos el inicio y el final de dos proyectos muy importantes. Esto demuestra que la maquinaria administrativa y política de Aragón está en marcha y sin freno”, ha afirmado el consejero, quien recordó que actualmente hay 34 PIGAs en tramitación.

López también confirmó que otros grandes inversores, como Microsoft, mantienen sus planes en Aragón, aunque avanzan “a su propio ritmo” y pendientes igualmente de la disponibilidad energética.