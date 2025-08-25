Luz verde definitiva a la expansión de los centros de datos de Amazon en Aragón

La inversión de 15.700 millones de euros por parte de Amazon Web Services anunciada junto al Gobierno de Aragón para el proyecto Expansión de la Región AWS en Aragón hace ahora poco más de quince meses empieza a hacerse realidad. El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publica hoy el acuerdo del Consejo de Gobierno extraordinario celebrado el pasado viernes por el que se aprobó definitivamente y de forma parcial el Plan de Interés General de Aragón ‘Ampliación Región AWS Aragón’ promovido por Amazon Data Services Spain S. L.

Una de las inversiones milmillonarias que supone la consolidación de Aragón como polo tecnológico de primer nivel ya puede hacerse realidad con los primeros permisos para mover tierras, urbanizar y reparcelar los terrenos en los que la compañía construirá sus nuevos centros de datos en Villanueva de Gállego, Huesca, El Burgo del Ebro y Zaragoza, y sus centros de medida en Villanueva de Gállego, La Sotonera y Zaragoza. Esta tramitación a gran velocidad permitirá al gigante tecnológico cumplir sus plazos y empezar las obras esta misma semana, a la espera de que la aprobación global del proyecto se produzca en los próximos meses. Todo dentro de lo previsto para el desarrollo de una iniciativa estratégica que no estará a pleno rendimiento hasta dentro de una década.

La luz verde definitiva del Gobierno de Aragón concreta también la aportación de la multinacional a los ayuntamientos y al propio Ejecutivo aragonés correspondiente a la cesión del 10% del aprovechamiento medio, que se monetiza en poco más de 5 millones en total. Así, el Gobierno de Aragón se embolsará 1.714.287,69 euros; el Ayuntamiento de Villanueva de Gállego, 820.837,50 €; el de Huesca, 290.064,27 €; el de El Burgo de Ebro, 509.575,92 €; y el de Zaragoza, 914.647,50 €. En total, la multinacional pagará 5.070.250,38 euros a todas las administraciones.

"Vamos a ver a las máquinas trabajando"

Desde el Gobierno de Aragón, la directora general de Planificación Estratégica y Logística, Raquel Campos, destaca que la multinacional "ya tiene un título habilitante que le permite empezar a construir para iniciar el movimiento de tierras en las distintas ubicaciones" y recuerda que, en esta fase, todavía no se ha aprobado la construcción de los centros de datos propiamente dichos. "Esta aprobación significa que ya no es un proyecto en el papel, sino que vamos a ver las máquinas trabajando y veremos que el proyecto que se presentó formalmente hace ocho meses es una realidad ya", destacó Campos, que recalcó también que los trabajos del proyecto de expansión de la región de datos suponga la intervención simultánea en prácticamente todas las ubicaciones, a excepción de La Cartuja, donde está pendiente la reparcelación.

"Es el proyecto más importante que se ha presentado en la comunidad autónoma con 15.700 millones de inversión y lo más importante, a parte de que esta inversión se va a materializar, es que se ha hecho con una gran agilidad administrativa y gracias a la coordinación del Gobierno de Aragón con otros organismos e instituciones como la Confederación Hidrográfica del Ebro, Adif o el Ministerio de Defensa, y trabajando codo con codo con la propia empresa", celebró la directora general.

El acuerdo del Gobierno de Aragón en el Consejo de Gobierno Extraordinario incluye la liberación de la expropiación de los bienes y derechos incluidos en los sectores de urbanización que han sido adquiridos por la empresa y declara de utilidad pública las expropiaciones que deban realizarse.

Las obras

También reconoce como "directamente ejecutables" los proyectos de movimiento de tierras y electrificación de los dos centros de Villanueva de Gállego, así como la urbanización de Huesca, El Burgo de Ebro y Zaragoza-La Cartuja, a la espera de que se apruebe el proyecto de reparcelación en este último caso.

El documento del Gobierno de Aragón obliga al cumplimiento de las condiciones ambientales que determinó el Inaga el pasado mes de julio, cuando optó por evitar a la multinacional la evaluación de impacto ambiental ordinaria. Y reclama a la empresa aprobar el módulo de reserva especial de plazas de aparcamiento previsto en la ordenación urbanística de los distintos emplazamientos del PIGA.