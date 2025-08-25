El mejor tomate de España se cultiva en Aragón (y estuvo a punto de desaparecer)

Una variedad de tomate procedente de Zaragoza, que estuvo a punto de desaparecer en los años 80, se ha coronado por primera vez como Mejor Tomate de España 2025 por decisión unánime del jurado de expertos de la séptima edición de la Feria Nacional del Tomate Antiguo, celebrada este fin de semana en Polanco.

Se trata de un tomate rojo intenso con un sabor muy potente y equilibrado, un fruto pequeño, aproximadamente del tamaño de una pelota de ping pong, que ha logrado hacerse con el galardón entre las 600 variedades que se presentaban al concurso, según explica el ayuntamiento en un comunicado.

La baja producción que ofrecía hizo que este tradicional tomate se fuera dejando de cultivar, llegando a estar cerca de extinguirse, aunque se ha recuperado gracias al trabajo del Centro de Investigación Agraria de Aragón y a los agricultores de Huerto EsVida, un proyecto sin ánimo de lucro que fomenta la agricultura ecológica y cuya labor de divulgación a través de las redes sociales atrae a más de 200.000 interesados.

Superó en la final al tomate de Aretxabaleta, que ya ganó en las ediciones de 2021 y 2022, y a una variedad conocida como 'tío Asensio', proveniente del municipio de Sigüenza (Guadalajara). Por su parte, el tomate Moya Verde, cultivado por Luis Bolado, superó a las variedades English Rose y tomate Champagne ganando por primera vez la categoría internacional. Por último, en la categoría autonómica, el tomate tradicional de Luey, procedente de la huerta de Luis Alconero, superó a las variedades de Socabarga y Barcenilla.

El jurado del certamen estuvo formado por el responsable de la feria, Pablo Gómez; los influencers gastronómicos Darío Fernández y Virginia Alonso; la enóloga Irene Rodríguez y el chef y divulgador gastronómico Antonio Vicente.

Ahora, el Banco de Semillas de Tomate Antiguo guardará las semillas de los tomates ganadores para, en próximas ediciones de la Feria, poder regalar a todos los asistentes estas sobresalientes variedades. Este año se repartieron entre los aficionados cerca de 2.000 sobres con las semillas de los tomate ganadores de anteriores ediciones.

Originario de las huertas del valle del Ebro, este tomate es un verdadero superviviente, explicaban desde la organización del certamen. Criado a partir de semillas conservadas por generaciones de hortelanos y hortelanas de Zaragoza y alrededores, se ha ganado un lugar especial en la cocina local por su sabor intenso, su carne carnosa y su equilibrio perfecto entre dulzor y acidez.

"Pero su presencia en Polanco no es casual. Es un ejemplo del puente que tiende esta feria entre regiones, climas y culturas agrícolas. El tomate zaragozano llega al norte no solo como un producto, sino como una historia viva de cultivo tradicional, resistencia al olvido y compromiso con la soberanía alimentaria", han añadido desde la organización.