El fin de semana se salda con 25 denuncias por acampar sin permiso en los ibones de Anayet

El control de una quincena de tiendas de campaña repartidas en el entorno de los ibones de Anayet, en el término municipal oscense de Sallent de Gállego, ha llevado este domingo a la incoación de 25 denuncias por no cumplir con los requisitos que exige la legislación vigente. La semana pasada, en este mismo espacio, se elevaron 86 propuestas de sanción.

Efectivos del Servicio Provincial de Medio Ambiente y Turismo de Huesca y Agentes para la Protección de la Naturaleza (APNs) del Área Medioambiental 2 Alto Gállego, en colaboración con profesionales del Seprona de la Guardia Civil y la Policía Nacional --un dispositivo de siete personas en total-- han identificado a los acampados y se les ha solicitado la documentación necesaria, validada por el Área de Turismo de la Comarca Alto Gállego: la mayoría de ellos no contaban con ella.

Al tratarse de un espacio natural protegido, la acampada únicamente está permitida bajo determinadas condiciones y con una autorización expresa. A todos los denunciados este domingo se les ha indicado la obligación de obtener esa comunicación, así como el resto de condiciones que deben cumplir a la hora de acampar en este paraje: una de ellas es que se ha de instalar la tienda a más de 100 metros de la orilla del ibón de Anayet. También se les ha recordado la prohibición de bañarse en sus aguas.

Desde el Servicio Provincial de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón en Huesca se va a continuar realizando la labor de control de actividades de este tipo, tanto en este paraje como en otros del Pirineo Aragonés, puesto que la acampada libre está totalmente prohibida en toda la comunidad autónoma.