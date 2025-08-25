La Universidad de Zaragoza ya tiene el 85% de sus plazas cubiertas: estos son los grados con más lista de espera

Queda poco más de una semana para el comienzo de las clases en la Universidad de Zaragoza y en el campus público ya se han cubierto, al menos, el 85,54% de las plazas. Según los datos que maneja el vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, tras el segundo llamamiento que ha tenido lugar este lunes hay 5.813 alumnos matriculados en la institución público. Disponibles quedan todavía 990 vacantes. Con todo, tal y como ha recordado el vicerrector del ramo, Miguel Ángel Barberán, el número podría variar a lo largo de la semana, ya que el plazo de matriculación se mantendrá abierto hasta el jueves, 28 de agosto.

Entre los grados con más lista de espera se encuentran algunos del ámbito científico como Medicina, que en Zaragoza tiene 484 alumnos y, en Huesca, a 430; Psicología en Teruel, que tiene 374 alumnos aguardando para entrar; Enfermería, que acumula espera en los campus de las tres capitales de provincia pero, sobre todo, en el de Teruel (348) o Nutrición Humana y Dietética, donde hay 229 estudiantes sin acceso.

En el caso de las titulaciones vinculadas al ámbito de las letras, Magisterio es una de las que más estudiantes tiene en espera. Es, de nuevo, el campus de Teruel el que acumula más lista, tanto para Educación Infantil, con 174 estudiantes, como en Primaria, con 137. En el caso de Zaragoza, para este mismo grado en Infantil hay 40 alumnos y, en Primaria, 61. En Huesca son 15 y 34 respectivamente, siempre según los datos publicados por la Universidad de Zaragoza.

Según ha apuntado Barberán, las cifras siguen la "normalidad" de otros años donde estos ya han sido algunos de los grados con más demanda. Además de estas, también otras titulaciones de la universidad que dejaron algunas de las notas de acceso más altas acumulan esperas. Es el caso, por ejemplo, de Odontología, donde se requiere de un 12,61 para acceder y hay 68 personas en la lista de espera o Biotecnología, en la que se necesita un 12,100 y hay 69 alumnos en espera.

Teniendo en cuenta los últimos datos, Barberán ha indicado que la previsión de la institución es superar, una vez terminen todas las convocatorias, el porcentaje de plazas cubiertas que se alcanzó el curso anterior. "El año pasado se cubrió un 94% de la oferta, una cifra que ya fue espectacular. Esperamos superarla porque ahora estamos un poquitín por encima", señala el vicerrector.

También los dobles grados, que tienen notas de acceso muy elevadas, vuelve a acumular como en años anteriores listas de espera. En el caso de Física y Matemáticas, que tras el segundo llamamiento exige un 13,288 para acceder, son 25 los estudiantes que la conforman. En el ámbito de las letras, Derecho y Administración de Empresas se hace con el oro: con una puntuación de corte de un 12,187, tiene a 18 alumnos a la espera de acceder.

Las titulaciones que todavía tienen vacantes

Por contra, hay 12 titulaciones en las que sí se puede hacer matriculación directa porque todavía tienen plazas sin cubrir. En ninguno de ellos se requiere, por tanto, nota de corte: todos los alumnos que hayan aprobado la PAU pueden acceder a los mismos.

En el campus de Zaragoza, al menos cinco grados tienen plazas sin cubrir. En concreto, en la capital aragonesa son Geología, que se imparte en la facultad de Ciencias; Historia del Arte, que da sus clases en la facultad de Filosofía y Letras, y Turismo, que se enseña en la Escuela de Turismo. A estos se suman otros dos de la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia de Doña Godina: Ingeniería de Datos en Procesos Industriales e Ingeniería de Organización Industrial, que desde el primer llamamiento celebrado a finales de julio tiene vacantes en su modalidad virtual y a la que hora se suma también la presencial.

A excepción de este último, el resto de titulaciones con plazas vacantes de Zaragoza citadas ya tenían plazas sin cubrir desde el primer llamamiento. Tras esta segunda convocatoria, a ellos se suma Lenguas Modernas en el campus de la capital aragonesa e Ingeniería Civil en La Almunia de Doña Godina.

En el caso del campus de Huesca, hay dos titulaciones con vacantes: la de Ciencias Ambientales, que se imparte en la Escuela Politécnica Superior y que también tenía huecos sin cubrir en julio, y la de Ingeniería Agroalimentaria del Medio Rural. En Teruel, todavía se puede acceder a los grados de Bellas Artes, que también dejó plazas sin cubrir tras el primer llamamiento, y Administración y Dirección de Empresas, que se suma tras este segundo llamamiento.

Suman así un total de 12 grados con vacantes a poco más de una semana de que la universidad retome las clases el próximo miércoles 3 de septiembre. En todo caso, Barberán ha subrayado que las listas de los grados continúan en movimiento y todavía quedan por delante tres llamamientos más. Estos tendrán lugar los primeros lunes de septiembre (días 1, 8 y 15 del próximo mes). El vicerrector ha recordado que los estudiantes que quieran seguir en lista de espera deberán marcarlo en Secretaría Virtual de la Universidad de Zaragoza y confirmarlo.