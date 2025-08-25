Vuelta al cole en Aragón: las familias se gastarán este curso 100 euros más por alumno

Son casi 100 euros más los que costará volver al colegio este curso en España y también en Aragón. O así, al menos, lo indica el informe que cada año elabora el comparador de precios Idealo, que sitúa el gasto para este año en más de 500 euros frente a los más de 400 del curso pasado. Según este análisis, el mayor coste lo generan los libros de texto, que rondan los 365,64 euros. Sin embargo, desde la Unión de Consumidores de Aragón (Ucaragón), deslizan que el precio de estos ya no ejerce tanto peso sobre los bolsillos de las familias -sobre todo de aquellas que eligen la educación pública- porque se recurre a sistemas como el banco de libros.

Las conclusiones de Ucaragón llegan después de que el curso pasado, además del análisis anual que realizan antes de comenzar el colegio en septiembre para estimar el gasto de regresar a las aulas (este año todavái están a la espera de publicarlo), hicieran un estudio posterior sobre los costes reales. «Para nuestra sorpresa, la subida del precio de los libros tiene poca importancia para las familias, sobre todo en la enseñanza gratuita y especialmente en la pública. Otra cosa es en los concertados o privados», explica su presidente, José Ángel Oliván.

También desde la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Aragón (Fapar) señalan que «esa estimación de 500 euros no se ajusta del todo a la realidad» porque incluye los precios de los libros cuando en Aragón cuenta con sistemas como el citado banco de libros. Este, que fue implementado por el Departamento de Educación hace seis años, recoge desde 3º de Primaria hasta que 4º de ESO (ambos incluidos) y consiste en abonar 22 euros en Primaria y 29 en Secundaria -hace un año eran 20 y 25 euros, respectivamente- a cambio de recibir un lote de material anual que, cuando acabe el curso, deben devolver en su totalidad y en condiciones adecuadas.

Eso sí, Fapar tiene claro que si algo se repite todos los años es que «nunca baja el coste que suponen los libros a las familias, sino al revés: todos los años se incrementa». Ucaragón, que todavía no ha publicado el análisis anual con el que aproxima los gastos que supondrá volver al colegio en septiembre, estima que, como indica el informe de Idealo, los precios de los libros subirán aunque, matiza Oliván, «no demasiado».

El incremento del precio de los libros ha sido cercano a un 2%, según detallan desde la librería Siglo 21 de Zaragoza. «Los de Primaria cuestan una media de 40 euros, y los de Secundaria están en torno a los 50», concretan. También ofrecen la posibilidad de comprarlos en lote, aunque el precio de los mismos no varía. El incremento se ha dejado notar en el establecimiento, donde, aseguran, estos «se manipulan menos desde hace unos años porque cada vez más gente recurre al sistema del banco de libros».

Reducir a la mitad el gasto escolar con la compra en Wallapop Mochilas, estuches, cuadernos, agendas, bolígrafos, rotuladores, libros, uniformes... Y suma y sigue. La vuelta al cole es un momento crítico para muchas familias, que deben afrontar numerosos gastos en un periodo muy corto. Por eso, son cada vez más –un 54%, según un estudio realizado por Wallapop–, las que buscan opciones que les permitan reducir esos costes. Porque, según este mismo análisis, las hay. La plataforma, que cifra en 317 euros el gasto medio de regresar a las aulas, afirma que aquellas que compran y venden productos escolares reutilizados ahorran un 54%. El coste pasa por tanto a ser de 154 por alumno. Según detalla la plataforma, el verano pasado –julio a septiembre de 2024– se incrementó la demanda de material escolar un 111%. La estimación es que en este periodo estival se repita la tendencia. Por ahora, los productos que más buscan los usuarios para el curso 2025-2026 en Wallapop son los libros de texto (44%) y el material electrónico como las calculadoras o las tablets (15%). Además, se demandan mucho los uniformes escolares (11%) y las mochilas (10%). La plataforma ha detectado como modas para este año artículos como los accesorios de Labubu o las mochilas de Stich, que son de los productos más buscados. En la segunda semana de agosto, la demanda de ambos ha crecido un 475 y un 97% respectivamente.

El resto de gastos de la vuelta al cole incluyen, según especifica el análisis de Idealo, el chándal (26,07 euros), la mochila (29,42 euros), el calzado deportivo (31,87 euros) y el material escolar de papelería como cuadernos o bolígrafos (48,26 euros). Es en este último punto en el que pone el foco Oliván. El presidente de Ucaragón asegura que estos son los únicos artículos con los que «las familias tienen margen de maniobra, con acciones que van desde reciclar material hasta esperar ofertas de determinadas marcas».

Tal y como explican desde la librería Siglo 21, los precios del material escolar son muy diferentes en función de la marca del artículo. «Las pinturas pueden tener hasta dos euros de diferencia de una a otra», afirman. Un vistazo por una papelería Folder de Zaragoza muestra las siguientes cifras: los cuadernos oscilan entre los 4 y 5 euros, los estuches de marcas como ColorLine son cercanos a los 6 euros y, los de marcas como Oxford, ascienden a 12 euros, y los bolígrafos y rotuladores varían entre los 50 céntimos y los 2 euros.

Pero el ejemplo más claro son las mochilas, que en marcas como Totto van desde los 50 hasta los 70 euros mientras otras no superan los 10 euros. «Hay algunas de bajo coste por 6 euros que son perfectamente válidas. Claro, no llevan el muñeco que esté ahora de moda, son sin nada», expone el presidente de Ucaragón. Estas suponen, además de los libros, el mayor gasto para las familias. «Hay que tener en cuenta que duran varios años», puntualizan desde Siglo 21.

Un niño escoge mochila para la vuelta al cole, en la librería Siglo 21 de Zaragoza. / Jaime Galindo.

El resto de artículos, como el uniforme en caso de llevarlo o el transporte escolar, dependen de cada colegio. El informe de Idealo concreta que los precios para este curso escolar han bajado para el calzado deportivo y el chándal, que se han abaratado un 26% y un 15% respectivamente en 12 meses.

Desde hace un tiempo entra también en juego un nuevo tipo de artículos: los digitales. Más allá del extendido debate sobre si su uso pedagógico es beneficioso o no, desde Fapar remarcan que se esperaba que el uso de tablets y portátiles supusiera un abaratamiento en la vuelta al cole. Sin embargo, aseguran que no es así. «En los últimos años hemos visto que la renovación de licencias supone casi tanto como comprar los libros. Si a ello añadimos que con las becas no se alcanza para comprar ese material, la adquisición del mismo recae sobre las familias, además de renovar licencias», subrayan.

Y es ahí donde reside otra de las reivindicaciones de Fapar: actualizar los sistemas de becas. Según denuncian, este no se ha incrementado al ritmo que lo ha hecho el coste de la vida y, además, las de comedor y bancos de libros no recogen el material escolar (cuadernos, estuches, bolígrafos, etc.), lo que suma un gasto al que las familias no siempre pueden hacer frente. Según puntualizan, el banco de libros tiene como referente el gasto en las becas de comedor, por lo que no aumentar uno también repercute en el otro.

Desde Siglo 21 indican que las familias ya empiezan a acercarse a las librerías y papelerías para realizar las compras del inicio de curso. Una gran parte de ellas las llevaron a cabo el pasado mes de julio, y se espera que sea entre la última semana de agosto –es decir, la próxima– y la primera de septiembre cuando más clientes acudan. «La mitad de las ventas que se hacen en todo el año son en esas fechas», apuntan desde la tienda.