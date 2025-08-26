Amazon, a la conquista de la 'nube' desde Aragón: levantará 24 nuevos centros de datos

Amazon Web Services (AWS) acometerá en Aragón una de sus mayores expansiones en Europa con la construcción de 24 nuevos edificios de centros de datos y ocho de archivo distribuidos en cinco emplazamientos de la comunidad. Las obras comenzarán esta misma semana con los primeros movimientos de tierras, una vez que la empresa ha logrado la aprobación definitiva del Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) por parte del Ejecutivo autonómico. La ejecución de la inversión, que alcanza los 15.700 millones de euros, se prolongará durante la próxima década (hasta 2035) en 11 fases de desarrollo.

Los nuevos almacenes de información se sumarán a los seis ya previstos en el proyecto inicial de construcción presentado en 2020, dos en cada una de tres ubicaciones iniciales: Villanueva de Gállego, Huesca (Plhus) y El Burgo de Ebro (El Espartal). La conclusión completa de estas primeras instalaciones, que empezaron a operar en otoño de 2023, se ha adelantado a 2026, varios años antes de lo marcado en la planificación inicial.

La aceleración del ritmo de ejecución del proyecto se debe al auge que vive el negocio de la computación en la nube, vinculado a los avances en la inteligencia artificial. De ahí, que haya AWS haya apostado por ampliar sus infraestructuras en Aragón, donde prevé tener en operación un total de 30 centros de datos en 2035 (los seis planificados en 2020 más los 24 de la expansión).

A los tres emplazamientos iniciales se suma una cuarta ubicación, el polígono Empresarium de Zaragoza, que ocupará una tercera parte de la superficie de la ampliación. A efectos técnicos, esta nueva localización se engloba dentro de la zona de disponibilidad de El Burgo del Ebro. Cada una de estas ubicaciones constituyen grupos de centros de datos físicamente independientes pero conectados por redes de baja latencia para garantizar la alta disponibilidad y tolerancia a fallos de los servicios de AWS.

Distribución de los edificios

En Villanueva de Gállego, la expansión comprende dos nuevos complejos muy cerca del existente. En Huesca se creará uno nuevo en el parque industrial de Walqa, próximo al existente en el polígono Plhus. Y en El Burgo de Ebro sumará otros dos, uno cerca del centro de datos existente y otro más alejado, en Acampo del Marqués, junto al polígono Empresarium, en el municipio de Zaragoza.

Cada enclave contará con nuevos edificios de distinto tamaño y funciones complementarias. En Villanueva de Gállego se levantarán ocho nuevos centros de datos (seis grandes y dos pequeños) y dos edificios de archivo; en Huesca (Walqa): cinco (cuatro mayores y uno menor) y dos de archivo; en El Burgo de Ebro, cuatro (tres mayores y uno menor) y dos de archivo; y en Zaragoza (La Cartuja), siete centros de datos (seis mayores y uno menor) y dos de archivo.

Presupuesto de ejecución material del proyecto

En determinados emplazamientos hay algunos edificios adicionales, que atienden a las necesidades de la infraestructura aragonesa de AWS en su conjunto o de cada una de las tres zonas de disponibilidad. En concreto, el plan de la multinacional recoge la construcción de siete inmuebles adicionales, cuatro de ellos en los dos emplazamientos de Villanueva de Gállego --uno para logística--, dos en Huesca, uno en El Burgo y otro más en Zaragoza (La Cartuja).

En total, el plan prevé hasta 11 fases de construcción para completar los 24 edificios principales de centros de datos y los siete complementarios, junto con instalaciones auxiliares -subestaciones eléctricas, garitas de seguridad, depósitos contra incendios o naves administrativas- que garantizarán el funcionamiento de los campus. En los dos primeros años, hasta mediados de 2027, la compañía espera tener ya construidos los diez primeros datacenters de la ampliación.

El presupuesto para la construcción de todas estas edificaciones y la infraestructura hidráulica y eléctrica asociada al proyecto asciende a 3.048 millones, una quinta parte de la inversión total, según la documentación recogidas en el PIGA. El gigante tecnológico espera alcanzar una capacidad instalada total de 1.623 megavatios (MW) cuando complete el despliegue de sus instalaciones, aunque este desarrollo está supeditado a la demanda de servicios en la nube y la conexión a la red eléctrica, que actualmente no está garantizado para todo el proyecto.

Una red interconectada

Todos los edificios estarán enlazados mediante una red común de fibra óptica que permitirá gestionar los ocho emplazamientos (los tres ya operativos más los cinco nuevos) como una única región de AWS. La infraestructura crecerá de manera progresiva, adaptándose a la demanda, con el equipamiento de los edificios en doce fases en los de mayor tamaño y en seis en los menores.

La compañía estadounidense calcula que las obras arrancarán de forma inmediata tras la aprobación definitiva del PIGA, con un horizonte de diez años para la implantación completa. Esta expansión afianza a Aragón como referente europeo en la nube de Amazon, un proyecto que ya ha supuesto inversiones millonarias, la creación de empleo especializado y un fuerte impacto en el tejido auxiliar de la construcción, la energía y las telecomunicaciones.