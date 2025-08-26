Aragón recurrirá el decreto de capacidad ordinaria de la atención a menores migrantes y dice que "no hay nadie al volante"

El Gobierno de Aragón mantiene su pulso con el Gobierno de España y volverá a recurrir ante la justicia el decreto recién aprobado en el Consejo de Ministros sobre la capacidad ordinaria de acogida a menores migrantes por el que Aragón tiene que cuadruplicar su número de plazas y pasar de las 104 actuales a las 441 que marca el nuevo decreto.

Así lo ha trasladado la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, a través de un comunicado compartido a los medios, y tras la celebración del Consejo de Ministros por el que queda aprobado el decreto de capacidad ordinaria y, tras el cual, la ministra de Infancia Sira Rego ha confirmado que está "todo dispuesto" para comenzar con el traslado de menores desde Canarias al resto de comunidades autónomas.

La consejera del PP ha insistido en que el "reparto no cumple ningún criterio, se hace con unos datos que desconocemos y responde solo al interés de Pedro Sánchez y sus pactos con los independentistas". "Lo vemos en cómo se está produciendo la salida de los menores en protección internacional que el Estado tiene que sacar de Canarias por orden del Tribunal Supremo", ha comparado la consejera, que ha considerado que "está siendo un auténtico caos y nadie sabe quién va a tutelar a esos menores y como dijo el presidente Clavijo, ni siquiera sabía qué menores son los que iban a salir".

Así, Susín ha asegurado que "la conclusión es que en el Gobierno de España no hay nadie al volante que esté dirigiendo esto, con algo tan sensible como la salida de Canarias de menores migrantes no acompañados y por lo tanto, su protección". En este sentido, ha confirmado que el Gobierno de Aragón recurrirá todos los actos y las normas vinculadas al reparto de menores migrantes. "El Gobierno de Aragón recurrirá lo aprobado hoy por el Consejo de Ministros, lo cual no obsta para que sigamos cumpliendo la ley y trabajando en la llegada de esos menores, que son quienes deben ser el centro de las políticas de protección de la infancia", ha concluido Susín.

En este sentido, los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón estudiarán -cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado- el Real Decreto y el reglamento aprobado hoy por el Consejo de Ministros para el "traslado forzoso de menores extranjeros no acompañados a las comunidades autónomas".

Así, han recalcado fuentes del departamento, "tal y como se ha venido manteniendo desde el mes de marzo, se recurrirán todos los actos normativos y administrativos que imponen este reparto forzoso de menores que excluye a Cataluña y al País Vasco y que está basado en el interés exclusivo de Pedro Sánchez y en sus pactos con sus socios independistas".

Además, consideran que el decreto "ahonda en la arbitrariedad del reparto a la que nos hemos referido en multitud de ocasiones" y además "atribuye a Delegados y Subdelegados del Gobierno de España la capacidad para decidir a qué comunidad autónoma trasladan a un menor, sin atender a criterios técnicos o siquiera humanitarios, puesto que recordamos que las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno carecen de competencias en esta materia y de servicios técnicos especializados en protección a la infancia". "Estamos ante un nuevo desatino jurídico y político", denuncian.

Además, afean el "tono coercitivo en la redacción de ambas normas y las amenazas vertidas en pasadas semanas tanto por el Presidente del Gobierno como por la Ministra de Infancia hacia las comunidades autónomas y a los consejeros responsables de la atención y protección a la infancia son inadmisibles en un contexto democrático y en un Estado de Derecho y así lo seguiremos denunciando desde la DGA".

Mientras tanto el Gobierno de Aragón sigue trabajando en la acogida obligatoria de estos menores, que son quienes deberían ser ocupar toda nuestra atención y esfuerzos, y tal y como ya advirtió el Consejo de Estado llevaremos a cabo ese proceso sin financiación y, lo que es más grave, sin información y sin coordinación alguna.