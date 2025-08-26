Aragón tendrá que cuadruplicar su capacidad de acogida de menores hasta las 441 plazas
La comunidad autónoma tiene a día de hoy 104 plazas, aunque acoge a más de 180 menores, pero tendrá que multiplicar su capacidad por el nuevo decreto del Gobierno de España y en función de su población
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas en las comunidades y ciudades autónomas. Aragón tendrá que multiplicar por cuatro su capacidad actual de acogida de menores, según los datos establecidos por el nuevo decreto del Gobierno de España, que establece la capacidad ordinaria del sistema de acogida en función de la población y otros criterios socioeconómicos de las comunidades autónomas. Es decir, de las 104 plazas habilitadas actualmente en la comunidad autónoma, Aragón tendrá que pasar a habilitar 441 plazas para la atención de estos menores.
Según el decreto aprobado por el Consejo de Ministros este martes, la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida ha quedado cifrada en una ratio de 32,6 plazas para niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes para el conjunto del país, de acuerdo con la fórmula recogida en la norma aprobada hoy.
La ministra portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, ha señalado que este decreto de capacidad ordinaria es "un paso importantístimo para garantizar los derechos de los menores migrantes". "Tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y humanitaria", ha defendido Alegría.
"Está todo dispuesto para que comiencen los traslados"
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha definido la aprobación de este Real Decreto como "un punto de inflexión en el desarrollo del proceso de acogida vinculante, digna y solidaria de la infancia migrante no acompañada que llega a nuestro país". Rego ha explicado que, a partir de este momento, "está todo dispuesto para que comiencen los traslados de acuerdo con el protocolo establecido". Sin embargo, esta misma mañana, desde el Gobierno de Aragón se aseguraba que "desconocen" si se van a producir las llegadas de estos menores y que no han recibido más información por parte del ministerio.
Este mismo martes se ha celebrado una reunión con las entidades sociales encargadas de la acogida a menores migrantes en Aragón, en la sede de la consejería de Bienestar Social, para intentar recabar información sobre la posibilidad de crear esas nuevas plazas.
Por su parte, la ministra de Infancia ha señalado que "hoy damos un paso importante para garantizar los derechos de todos esos niños, niñas y adolescentes que llegan solos solas a nuestro país". Tenemos la obligación de darles una acogida digna y solidaria y en ello trabajamos desde hace meses a pesar de los intentos de bloqueo de determinados territorios", ha añadido la ministra Rego.
Con este Real Decreto se da cumplimiento a la disposición adicional undécima introducida en la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, introducida tras la aprobación del Real Decreto-ley 2/2025, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.
Tras la aprobación, aquellas comunidades y ciudades autónomas que multipliquen por tres su capacidad ordinaria serán declaradas en situación de contingencia migratoria extraordinaria, lo que activará el protocolo de traslados.
