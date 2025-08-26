Aragón vuelve a enviar medios para luchar contra los incendios de Castilla y León un día después de volver
La Junta de Castilla y León ha solicitado nuevos efectivos ante la evolución del incendio, después de que el primer operativo aragonés regresara ayer por la tarde
El Gobierno de Aragón desplazará a lo largo de este martes a un nuevo convoy del dispositivo INFOAR al incendio de Barniedo de la Reina, en León. Tal y como han informado fuentes del Infoar, se da así respuesta a la petición realizada esta misma mañana por la Junta de Castilla y León, que ha solicitado nuevos efectivos ante la evolución del incendio. Cabe recordar que el operativo aragonés regresó ayer por la tarde después de más de una semana luchando contra el fuego precisamente en los distintos incendios declarados en Castilla y León.
Según han concretado fuentes del operativo aragonés, está previsto que a lo largo del día de hoy se desplacen de nuevo los profesionales, con la intención de comenzar a participar en la lucha antiincendios este miércoles.
Así, el nuevo operativo estará formado por dos brigadas terrestres, dos autobombas, una brigada helitransportada con helicóptero, un técnico GADEX y personal de logística de Sarga. Está previsto que este nuevo convoy viaje hasta la zona del incendio a lo largo de este martes para incorporarse a las labores de extinción a partir de mañana, en el mencionado incendio de Barniedo de la Reina, donde ya habían estado trabajando.
El operativo aragonés comenzó su labor el pasado 14 de agosto, con el envío de la brigada helitransportada de Ejea de los Caballeros, después se incrementaron los medios hasta trasladar a tres convoyes con personal del Gobierno de Aragón y de la empresa pública Sarga. En total, más de 30 profesionales aragoneses habían trabajado hasta ahora en las labores de extinción de los incendios de Castilla y León.
