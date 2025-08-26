Blackstone promete un impacto de hasta el 3,3% del PIB aragonés con sus centros de datos de Calatorao

El ambicioso proyecto Rhodes, el campus de centros de datos que el gigante estadounidense Blackstone impulsa en Calatorao (Zaragoza), promete transformar el perfil económico de Aragón. El estudio de impacto socioeconómico del proyecto, realizado con metodología Input-Output y sus multiplicadores asociados, cifra la aportación de este complejo tecnológico al PIB de la comunidad autónoma en una horquilla de entre 25.000 y 38.500 millones de euros a lo largo de su vida útil, dependiendo de si se completa una o dos fases de desarrollo de la infraestructura.

El proyecto está impulsado por QTS, operador y promotor de centros de datos perteneciente a fondos gestionados por Blackstone, y supondrá un desembolso económico de hasta 13.612 millones frente a los 7.500 estimados inicialmente para la primera fase. Se trata, por tanto, de una de las mayores inversiones de la historia de Aragón y la segunda de mayor volumen en este sector tras la de Amazon Web Services (15.700 millones).

Así lo recoge la documentación del Plan de Interés General de Aragón (PIGA) presentado por QTS para la tramitación de la inversión, que ha recibido la aprobación inicial del Ejecutivo autonómico.

En términos relativos, la fase inicial supondría un aumento anual de entre el 1,33% y el 2,05% sobre el PIB de Aragón (46.674 millones de euros en 2023), mientras que la eventual segunda fase añadiría otro 0,81% a 1,25% adicional. En conjunto, el macrocentro podría elevar el peso de la economía aragonesa entre el 2,14% y el 3,3%, un efecto inédito hasta ahora en proyectos vinculados a la digitalización.

El estudio detalla que el impacto se reparte entre tres grandes vectores. El efecto directo rondaría entre 7.260 y 11.170 millones, resultado de la urbanización, construcción y alquiler de los centros de datos. El efecto indirecto se situaría entre 10.640 y 16.380 millones, asociados a la cadena de suministro que da soporte a las obras y a la operación posterior. Y efecto inducido, entre 7.130 y 10.960 millones, vinculados al consumo derivado de los salarios y rentas generados por el propio proyecto.

Un motor de "empleo estable"

La magnitud económica se traduce también en un notable impacto laboral. La primera fase creará entre 2.500 y 3.400 empleos sostenidos, de los cuales 1.400 serán directos -1.200 en construcción y 200 en operación-. De completarse la segunda fase, se añadirían entre 1.306 y 2.423 empleos adicionales, lo que situaría el balance final en un rango de entre 3.806 y 5.823 puestos de trabajo sostenidos.

El modelo contempla que, a partir de 2035, cuando el campus opere al 100% de su capacidad, los empleos ligados a la operación se estabilicen en el tiempo, sin fluctuaciones significativas año a año.

La contribución fiscal del proyecto

En el terreno fiscal, el complejo también dejará huella. En los próximos 25 años, la contribución global se estima en 1.243 millones de euros en tributos estatales (IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades), cifra que crecería en hasta 287 millones con la segunda fase. Para Aragón, los ingresos fiscales por IRPF e IVA se cifran en 130 millones de euros, a los que se sumarían hasta 75 millones adicionales si se completara el desarrollo.

El municipio de Calatorao, de apenas 3.000 habitantes, tendrá una recaudación prevista de 16,24 millones de euros en tributos locales e IAE durante la primera fase. De avanzar a la segunda, se añadirían entre 5,22 y 5,29 millones más, lo que elevaría los ingresos municipales hasta más de 21 millones, un volumen que puede cambiar la fisonomía financiera del consistorio y su capacidad inversora.