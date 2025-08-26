Botorrita ya está lista para sus días grandes

Botorrita calienta motores para celebrar sus fiestas mayores en honor a San Agustín. Desde el consistorio, junto con la comisión de fiestas, han creado una programación repleta de actos y actividades para todos los vecinos y visitantes.

Las fiestas arrancarán mañana, 27 de agosto, cuando se lleve a cargo el tradicional chupinazo y el repique de campanas a las 12.00 horas desde el balcón del ayuntamiento. Tras ellos se iniciará un recorrido con los cabezudos acompañados de la charanga Xiloca. Después del torneo de guiñote y el torneo de fútbol sala entre las peñas y jóvenes de Botorrita, se iniciará un recorrido con la charanga parra llegar al frontón donde, a las 20.00 horas se dará el pistoletazo de salida oficial con el pregón de fiestas, a cargo de la peña el Deskicio, al finalizar se repartirá sangría desde la peña La Regozada. La música comenzará a sonar también con el show de Star Glam. Por la noche, tendrá lugar el concurso de disfraces para adultos, que estará inspirado en Cuentos y Leyendas, y al mejor disfraz se le obsequiará con un jamón. Después, se rendirá homenaje a los hermanos Muñoz con el concierto tributo Extopa y tras finalizar seguirá la música en Interpeñas con el Dj Cristián García.

El jueves 28, día de San Agustín, empezará a las 12.00 horas con la procesión y misa en honor a su patrón, acompañados de la Banda de Música de Botorrita, y al finalizar se ofrecerá un vermut popular. La tarde estará amenizada por el café concierto que realizará la vedette Alexia, y los más pequeños tendrán que sacar su lado más creativo para el concurso de disfraces infantiles. La orquesta La Principal será la encargada de poner música en dos sesiones, una por la tarde a las 20.30 y otra por la noche a las 00.00 horas.

El viernes 29, habrá almuerzo de panceta y papada para los más madrugadores y trasnochadores en La Bascula, cortesía del ayuntamiento. A las 11.00 horas, habrá hinchables para los más pequeños, y un tren turístico por las calles de la localidad. Por la tarde, se dará inicio a las dos jornadas taurinas con la primera suelta de vaquillas y por la noche el primer toro de ronda, a cargo de la Ganadería Cayo Berges. Por la noche, le tocará el turno a la macro discomóvil con temática cyrcus que no dejará indiferente a nadie.

Los vecinos y visitantes llenan las calles de Botorrita año tras año durante los últimos días de agosto. / Ayuntamiento de Botorrita

El fin de semana comenzará con dos concursos matinales: Carretones, donde los más valientes tendrán que demostrar su rapidez; y los ranchos, en el que se verá el arte culinario de cada participante. Los espectáculos taurinos llegarán por la tarde, con la segunda suelta de vaquillas, y por la noche, con el último toro de ronda a cargo de la Ganadería Sangrós Izquierdo. La orquesta Vendetta realizará dos pases musicales, uno por la tarde y otro a partir de las 00.00 horas y tras ellos se realizará la última disco móvil en el pabellón multiusos.

El último día empezará muy pronto, a las 8.00 horas tendrá lugar la segunda carrera de galgos. Tras disputar la final de la carrera, a las 11.30 horas se demostrará la fuerza y maña de los vecinos con el Tiro de Barra aragonesa. Al medio día, se podrá disfrutar de la comida de hermandad. Por la tarde, a las 19.00 horas, llegarán las jotas y después se realizará la entrega de premios de todos los concursos que se han realizado durante las fiestas. Para despedir la semana, se prenderá la traca final, que servirá como broche de oro a unas jornadas festivas que no dejarán indiferente a ningún vecino ni visitante.