El caos en Castilla y León con los incendios afecta a Aragón: un envío exprés de efectivos al día siguiente de volver a casa

¿Qué está pasando en Castilla y León con la coordinación de efectivos destinados a la extinción de incendios? En plena tormenta política por la falta de medios humanos y materiales en las labores para sofocar los múltiples focos aún abiertos en esta comunidad, con cruce de declaraciones entre administraciones por el uso real que se hace del personal que reciben de otros gobiernos autonómicos, resulta que el repliegue del dispositivo aragonés, que volvieron a casa este lunes 25 de agosto, apenas ha durado 24 horas, ya que a primera hora de este martes, desde la Consejería de Medio Ambiente del gobierno castellanoleonés, han vueto a pedir un envío exprés a las zonas en llamas.

La llamada se ha producido a primera hora de la mañana de este martes, directamente a la consejería de Medio Ambiente del Gobierno aragonés, que lejos de entrar en confrontación con el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco, ha informado de la salida de una nueva expedición con destino a León, concretamente al incendio de Barniedo de la Reina, donde estaban los efectivos que retornaron el pasado lunes. Se incorporarán este miércoles, con lo que la falta de previsión hará que hayan estado dos días sin poder colaborar con la extinción del fuego.

Desde la DGA se ha alegado que este nuevo envío se produce por la "peligrosa evolución del incendio" en la zona afectada. Y que está previsto enviar "dos brigadas terrestres, dos autobombas, una brigada helitransportada con helicóptero, un técnico del Grupo de Apoyo al Director de Extinción (Gadex) y personal de logística de la empresa Sarga". Pero la sensación que deja esta llamada es que la descoordinación en Castilla y León está llevando a que se pierdan 48 horas de labores de extinción muy necesarias en la zona, y de perder un tiempo importante en la planificación y organización de medios para este envío exprés de efectivos.

Pero si la imagen de improvisación que se está dando en la zona de los grandes incendios está llevando a esta situación en Aragón, la polémica también da alas a que la extrema derecha ataque en paralelo a la gestión de la DGA, rescatando uno de los mantras que más daño están provocando en la lucha contra el fuego en el resto de España: que los gobiernos autonómicos montan "chiringuitos" en torno a la gestión de las emergencias. En este caso, Vox asegura que el Gobierno de Azcón está colocando a personas afines dentro de un proyecto de gestión centralizada de las emergencias que está siendo ejemplo en el resto de España por el objetivo de dar respuesta rápida y eficaz, con todos los medios disponibles, a los incendios o emergencias que se produzcan.

Este es el mismo argumento de "despilfarro" que esgrimió Vox en Castilla y León para justificar que no era necesario trabajar en la extinción y prevención contra los incendios con contrataciones durante todo el año y que ha quedado retratado con la pésima imagen que está dando Castilla y León en la mayor emergencia registrada en años.

El diputado de Vox en las Cortes de Aragón Fermín Civiac salió públicamente a rechazar la creación de una Agencia Aragonesa de Emergencias, un "chiringuito" según su visión, que "duplica estructuras ya existentes como la Dirección General de Interior y Emergencias y el Centro de Emergencias 112 Aragón". De nuevo su discurso populista frente al consejero responsable de esta gestión, el de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno autonómico, Roberto Bermúdez de Castro, que ha sido el más crítico del Ejecutivo de Azcón contra la extrema derecha en este y otros temas como la llegada de migrantes o la fallida negociación por el presupuesto de 2025, que tendrá que volver a retomar este año a la vuelta de este verano.

Para Civiac todo obedece al "fracaso" del sistema autonómico en la gestión de crisis y emergencias, haciendo referencia a la pandemia, la dana de Valencia o los incendios. Cuando en realidad fueron sus compañeros de partido en el Gobierno de Mañueco los que defendían que era un despilfarro contratar forestales todo el año y ahora se han tenido que incorporar contrataciones con los montes ya en llamas y quemando miles de ghectáreas a toda velocidad, incluso sin formación en la extinción de incendios. Un caos derivado de unos argumentos de la extrema derecha en Castilla y León que ahora pretenden trasladar a Aragón tergiversando el relato.

Ahora Vox pretende trasladar la idea de que se quieren poner "más políticos en los despachos" y "crear plazas para enchufar amigos del PP de Huesca en la Administración Pública aragonesa", enmarcándolo en la política de los populares de "aparentar que se hacen cosas y señuelos para dejarlo todo igual". En su discurso, además, señala a personas que han estado trabajando y asumiendo responsabilidades con gobiernos del PP y del PSOE en la comunidad.

Pero lo mezcla con la idea de que se pretende "burocratizar la gestión de las emergencias para que al final nadie se haga responsable", ha lamentado Civiac. "Hace falta más personal sobre el terreno, más medios y mejor planificados", ha agregado, cuando el drama de Castilla y León en la gestión de sus incendios parte de la mala gestión de Vox al frente de la gestión forestal desde que entraron en el gobierno de la Junta.

Y mientras tanto, Aragón vuelve a movilizar nuevos efectivos que enviar a Castilla y León a toda velocidad, con los medios disponibles y el margen que les ha dejado el aviso de última hora del gobierno de Mañueco. Después de recibir a los últimos efectivos desplegados en esa misma zona a la que ahora retornarán nuevos medios humanos y materiales, de que llegaran "exhaustos" pero satisfechos por la labor realizada y con la sensación de que regresaban a casa pero todavía quedaba mucho por hacer. Así es y, como siempre, son los técnicos los que mejor conocen las necesidades sobre el terreno.

De hecho, Raúl Solanas, uno de los efectivos llegados a Ayerbe, explicó que "ayer por la tarde (por el domingo), cuando acabamos las labores nuestras, dijeron que había habido una reproducción fuerte en un pueblo y se veía una columna de humo muy grande también. Los focos se van reproduciendo dentro de lo quemado. Hay isletas que quedan y ayer, cuando estábamos trabajando última hora, salió una humareda grande, grande, pero no había peligro, aunque sigue saliendo mucho humo". Queda todavía mucho trabajo por hacer allí, los equipos que se han quedado. "Eso no se apaña en pocos días", advertía este lunes a su llegada a Ayerbe. Horas después, la Junta pedía de nuevo efectivos.