Cuenta atrás en Tarazona para la lluvia de tomates que bañará al Cipotegato y dará comienzo a sus fiestas

Calles teñidas de rojo, aroma a tomate y música por todo lo alto. Tarazona celebra este miércoles 27 de agosto su día grande de las fiestas en honor a San Atilano, que comenzarán con la salida del Cipotegato a las 12.00 horas. Enfundado en el tradicional traje rojo, verde y amarillo, el vecino turiasonense que en esta edición de 2025 encarna a la tradicional figura tratará de esquivar los tomates que a lo largo de la mañana lloverán sobre él.

La partida desde la Casa Constitorial del Cipotegato dará el pistoletazo de salida a las fiestas de Tarazona. El tradicional arlequín enfilará primero la calle Doz para después girar hacia la de Tudela, desde donde descenderá por Arenales. Su camino continuará por la avenida de Navarra hasta llegar a la plaza de San Francisco. Allí subirá por las escaleras y realizará una parada en la capilla del Santo Cristo. Y no acabará aquí. El Cipotegato seguirá por la calle Iglesias hasta la catedral, para después descender por la plaza de la Seo, cruzar el puente de la catedral y, al final, ascender por la calle Madorrán.

El Cipotegato terminará su recorrido en la estatua que lleva su nombre en la plaza de España, a la que llegará ya bañado en tomate. Lo hará, además, enmascarado y de forma anónima, pues la identidad de quien encarna a la emblemática figura del Cipotegato, cuyos orígenes inciertos se remontan a hace más de trescientos años, no se conocerá hasta que vuelva de su carrera por las calles de Tarazona.

Lo único que se conoce por ahora es que debajo del colorido traje se esconderá un vecino turiasonense de 43 años que participaba en el sorteo desde su mayoría de edad y que ha celebrado con fervor tener el honor de encarnar al Cipotegato en este edición.

La carrera bañada en tomates será solo el comienzo de una celebración patronal que, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 2009, se extenderá hasta el 1 de septiembre y que llenará las calles de Tarazona de turiasonenses de todas las edades. De hecho, según las previsiones del alcalde de Tarazona, Tono Jaray, en los primeros días de las fiestas patronales se llega incluso a triplicar la población, al contar con una programación de actividades variada que comprende casi 300 actos para todos los públicos.

Entre los más tradicionales está la Feria Taurina, que contará con dos corridas de toros, una novillada con picadores y una novillada sin picadores. La primera será el jueves y estará compuesta por Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Borja Jiménez, con toros de Fuente Ymbro y Santiago Domecq. El sábado será la siguiente con Cayetano, Alejandro Talavante y Marco Pérez y con toros de Jandilla y El Parralejo.

También la oferta musical para estas fiestas es amplia y variada, y estará repartida por toda la ciudad. Entre las actuaciones más destacadas para este 2025 está el concierto de David Otero, que será este miércoles a las 23.30 horas en el parking de la catedral, o el de Mago de Oz, un día después (viernes) en la misma ubicación y a la misma hora. Tarazona acogerá otras importantes citas musicales como el concierto de Cómplices, el sábado por la noche, o el tributo a estopa del domingo.

En el parque de Pradiel, que en los últimos años se ha consolidado como un espacio para los jóvenes, acogerá diferentes DJs, y en el entorno de la Virgen del Río habrá desde este miércoles y hasta el 1 de septiembre verbenas a partir de las 1.15 horas.

En las fiestas también jugarán un papel fundamental las peñas, que en Tarazona son cinco y que organizar actos para todos los turiasonenses y visitantes.

Este miércoles tendrá lugar otro acto muy destacado: el día de la Fiesta Mayor con la Procesión de la Santa Reliquia de Santa Atilano y el posterior homenaje al Cipotegato a las 13.00 horas.