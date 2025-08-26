La DGA autoriza medidas excepcionales para combatir una plaga de langostas

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha emitido una instrucción para permitir medidas excepcionales en explotaciones agrarias afectadas por la plaga de ortópteros detectada el pasado mayo, con el objetivo de proteger la productividad de los cultivos, sin poner en riesgo las ayudas de la Política Agrícola Común.

La medida responde a la detección de focos de langosta mediterránea 'Dociostaurus maroccanus' y la especie 'Calliptamus wattenwylianus' durante la pasada primavera en municipios como Alfajarín, Farlete y Monegrillo, según los informes del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA).

La instrucción establece que estas medidas no afectarán el cumplimiento de los requisitos de los distintos ecorrégimenes y compromisos agroambientales de la PAC.

Así, se permitirá labrar para preparar el lecho de siembra de la cubierta, poder combatir la plaga y posteriormente restituir la cubierta en las calles de los leñosos, mediante labores superficiales que no modifiquen la estructura actual de la parcela.

También se podrán realizar labores verticales de al menos 10 centímetros de profundidad en los suelos de cultivos afectados, especialmente durante los meses de septiembre y octubre de 2025, con posibilidad de extenderlas hasta noviembre y diciembre. Este trabajo permitirá destruir las puestas de huevos de los ortópteros y reducir su incidencia en las explotaciones.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, ha indicado: "La flexibilidad que incorporamos este 2025 refleja nuestro compromiso: proteger el territorio, dar certidumbre al sector y asegurar que las explotaciones sigan siendo viables en el futuro".

"Además -ha añadido- la lucha contra la plaga de langosta es una prioridad. Queremos garantizar que los agricultores puedan seguir trabajando sus campos sin miedo a perder ayudas de la PAC.

Junto a estas medidas, el Departamento de Agricultura tiene previsto llevar a cabo campañas informativas en localidades afectadas, junto a agricultores y expertos, para poner en común pautas de actuación para mitigar los efectos de la plaga el próximo año.

Desde el departamento se ha subrayado que estas medidas son excepcionales y limitadas a las zonas afectadas, garantizando la protección de los cultivos y la sostenibilidad de las prácticas agrícolas.

Con esta instrucción, el Gobierno de Aragón refuerza su compromiso con la seguridad alimentaria y la productividad del sector agrario, al tiempo que garantiza la correcta aplicación de la PAC y la protección del medio ambiente.