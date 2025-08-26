La DGA autoriza medidas excepcionales para combatir una plaga de langostas
La medida responde a la detección de focos de langosta mediterránea la pasada primavera en municipios como Alfajarín, Farlete y Monegrillo
El periódico de Aragón
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha emitido una instrucción para permitir medidas excepcionales en explotaciones agrarias afectadas por la plaga de ortópteros detectada el pasado mayo, con el objetivo de proteger la productividad de los cultivos, sin poner en riesgo las ayudas de la Política Agrícola Común.
La medida responde a la detección de focos de langosta mediterránea 'Dociostaurus maroccanus' y la especie 'Calliptamus wattenwylianus' durante la pasada primavera en municipios como Alfajarín, Farlete y Monegrillo, según los informes del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA).
La instrucción establece que estas medidas no afectarán el cumplimiento de los requisitos de los distintos ecorrégimenes y compromisos agroambientales de la PAC.
Así, se permitirá labrar para preparar el lecho de siembra de la cubierta, poder combatir la plaga y posteriormente restituir la cubierta en las calles de los leñosos, mediante labores superficiales que no modifiquen la estructura actual de la parcela.
También se podrán realizar labores verticales de al menos 10 centímetros de profundidad en los suelos de cultivos afectados, especialmente durante los meses de septiembre y octubre de 2025, con posibilidad de extenderlas hasta noviembre y diciembre. Este trabajo permitirá destruir las puestas de huevos de los ortópteros y reducir su incidencia en las explotaciones.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, ha indicado: "La flexibilidad que incorporamos este 2025 refleja nuestro compromiso: proteger el territorio, dar certidumbre al sector y asegurar que las explotaciones sigan siendo viables en el futuro".
"Además -ha añadido- la lucha contra la plaga de langosta es una prioridad. Queremos garantizar que los agricultores puedan seguir trabajando sus campos sin miedo a perder ayudas de la PAC.
Junto a estas medidas, el Departamento de Agricultura tiene previsto llevar a cabo campañas informativas en localidades afectadas, junto a agricultores y expertos, para poner en común pautas de actuación para mitigar los efectos de la plaga el próximo año.
Desde el departamento se ha subrayado que estas medidas son excepcionales y limitadas a las zonas afectadas, garantizando la protección de los cultivos y la sostenibilidad de las prácticas agrícolas.
Con esta instrucción, el Gobierno de Aragón refuerza su compromiso con la seguridad alimentaria y la productividad del sector agrario, al tiempo que garantiza la correcta aplicación de la PAC y la protección del medio ambiente.
- 40 años de la caravana de mujeres de Plan: 'Veníamos contentas, a pasarlo bien
- Cuatro pueblos recuperados del Pirineo batallan contra el Gobierno de Aragón para renovar su cesión
- Víctor Serrano: 'Estamos valorando que la propuesta de Vía Hispanidad sea más comedida y pueda satisfacer a los vecinos
- El mejor tomate de España se cultiva en Aragón (y estuvo a punto de desaparecer)
- El Banco Santander impulsa en Zaragoza la construcción de 312 viviendas junto al Gállego en Santa Isabel
- Aragón lleva a Fiscalía a un actor por insultar a Lambán el día de su muerte
- Lluvia, granizo y rachas fuertes de viento: una dana llena de avisos por tormentas casi todo Aragón
- Los pueblos de Aragón se quedan sin oficios tradicionales: 'La fontanería o la albañilería se fortalecen si el pueblo tiene vida