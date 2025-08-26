Encuentran el cuerpo sin vida de un senderista en el Pico Perdiguero en Benasque

El fallecido es un varón de 53 años vecino de Manresa (Barcelona)

La Sala de Emergencias 112 SOS Aragón, en la Central COS 062 de la Guardia Civil de Huesca, ha recibido sobre las 11.30 horas de este martes el aviso por parte de unos montañeros de que había una persona en la ruta sin signos constantes de vida en la zona de progresión al Pico Perdiguero del Parque Natural de Posets-Maladeta, en el término municipal de Benasque.

Inmediatamente, la Guardia Civil de Huesca activó al GREIM de Benasque, la Unidad Aérea de Benasque y el médico del 061.

Tras llegar a la zona y localizar al montañero, confirmaron que presentaba signos no compatibles con la vida, por lo que fue evacuado y trasladado hasta la helisuperficie de Benasque, donde lo esperaban los servicios funerarios para ser llevado al Hospital Provincial de la localidad de Huesca.

El fallecido es un varón de 53 años vecino de Manresa (Barcelona).

