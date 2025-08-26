Así funciona el 'Volveremos' para la vuelta al cole en Aragón: cuándo empieza, descuentos y cómo funciona

La vicepresidenta del Gobierno, Mar Vaquero, ha presentado el programa este martes en Utebo

Vaquero y y Herrarte, este martes, durante una visita a un comercio de Utebo.

Vaquero y y Herrarte, este martes, durante una visita a un comercio de Utebo. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Zaragoza

Con la Vuelta al Cole regresa la activación del programa Volveremos en Aragón. La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, ha anunciado esta mañana en Utebo el aumento en dos millones de euros del presupuesto del programa.

Esta decisión va a permitir “aumentar la duración del programa en el tiempo, algo muy reclamado por comercios y ciudadanos”, ha indicado. Vaquero ha destacado que esta decisión “redobla la apuesta por el comercio del territorio", ha añadido.

Con este incremento, duplicamos el impacto de las campañas pasando de dos a cuatro millones de euros destinados a un programa referencia en todo el país”, ha señalado la vicepresidenta.

La nueva campaña del programa Volveremos comenzará este miércoles día 27 en 61 municipios de todo el territorio, once más que en el mes de junio.

En esta campaña, se incorporan Barbastro, Cadrete, Épila, Estadilla, Fuentes de Rubielos, Rubielos de Mora, Sariñena, Tamarite de Litera, Teruel, Tramacastilla, Valjunquera y Villamayor de Gállego, mientras que Pina de Ebro no participará en la Vuelta al Cole.

Como viene siendo habitual, se podrá generar saldo todos los miércoles y viernes hasta finalizar el presupuesto asignado en cada ayuntamiento y por el Gobierno de Aragón.

El programa Volveremos subvenciona al establecimiento los saldos admitidos como medio de pago a los clientes usuarios de la aplicación móvil “Volveremos”, generados con sus compras de bienes de consumo en establecimientos adheridos.

Dicho saldo se genera con cada compra realizada en los establecimientos durante las fechas establecidas en cada campaña, siendo admitidos como medio de pago en las siguientes compras realizadas en la misma red de establecimientos adheridos hasta agotar el presupuesto asignado o hasta finalizar el periodo vigente indicado en esta convocatoria.

Campaña de verano

La campaña de verano del programa Volveremos, que comenzó el 11 de junio, se cerró con unas cifras históricas que alcanzaron las 250.000 transacciones en los 50 municipios que participaron. En total, con estas operaciones se generaron 23,68 millones de euros en volumen de negocio en los comercios.

En total se generó más de 2,6 millones de euros en saldo de los que 1,2 ya han sido descontados en compras y transferidos a los comercios.

El efecto multiplicador de esta campaña ha sido cercano al 10, es decir, que por cada euro invertido por las administraciones, los comercios aragoneses han ingresado 10.

Los sectores con mayor número de operaciones han sido Alimentación y Bebidas; Confección, Moda y Calzado y Muebles, Decoración y Hogar.

