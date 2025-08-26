El Gobierno de Aragón dice que "desconoce" si han llegado menores extranjeros demandantes de asilo a Aragón

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el decreto de capacidad ordinaria que marcará el reparto de menores extranjeros no acompañados entre las distintas comunidades autónomas. En este marco, según las primeras cifras que baraja el Ministerio de Infancia del Gobierno de España, está previsto que lleguen a Aragón a 251 menores, pero el Ejecutivo aragonés dice que "desconoce" si han llegado o van a llegar en los próximos días.

En este contexto, el Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón ha convocado a las distintas entidades que trabajan habitualmente en la acogida y atención de estos menores, en una reunión que se celebra este mediodía en la sede de la consejería, tal y como ha avanzado EL PERIÓDICO.

Desde el Ejecutivo aragonés afirman que la reunión "está programada desde la semana pasada y no tiene relación con el Consejo de Ministros de hoy", e insisten en la "falta de información" por parte del ministerio y del Gobierno central sobre el reparto de menores.

A través de un comunicado, han señalado que "el IASS ha citado a las entidades que trabajan con el Ministerio de Inclusión en programas de protección internacional para coordinar la posible llegada de los menores de los que el Gobierno de España debe hacerse cargo a través de dichos programas de Protección Internacional por orden del Tribunal Supremo".

Así, estas mismas fuentes señalan que "el Gobierno de Aragón desconoce si han llegado menores o lo van a hacer a través de estos programas, como también se desconoce qué Administración va a ser la responsable de la tutela de estos menores. La necesidad de coordinar con las entidades esta situación es lo que motivó la semana pasada la convocatoria de esta reunión".

Además, ha señalado que "el Gobierno de Aragón está trabajando desde la responsabilidad que exige la competencia en materia de protección a la infancia" y "ante la deslealtad y la desinformación del Gobierno de España", en línea del enfrentamiento que las comunidades gobernadas por el PP mantienen con el Ejecutivo central en materia migratoria.