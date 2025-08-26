«Es indescriptible ver cómo todos los turiasonenses acompañan al Cipotegato»

Pregunta: Las fiestas están al caer. ¿Qué hace de estos festejos una cita ineludible para un turiasonense?

Respuesta: Sin duda, la emoción del día 27 de agosto. Es indescriptible ver cómo todos los turiasonenses de distintas edades se concentran en la plaza para acompañar al Cipotegato. Son días de reencuentros y de pasarlo bien en la calle.

Pregunta: Aunque también son muchos los que vienen de fuera, el Cipotegato se ha hecho un hueco en el calendario de los aragoneses ¿cierto?

Respuesta: Incluso de fuera de Aragón. Ya hace unos años que la corporación trabajó para conseguir que el Cipotegato fuera una Fiesta de Interés Turístico Nacional, y así es. Eso hace que tenga notoriedad a nivel del Estado, y que por tanto el número de visitantes incremente.

En los primeros días llegamos a triplicar la población, es el efecto que tiene el Cipotegato, que llama mucho la atención, además de un programa de fiestas con actividades para todo el mundo.

Pregunta: Algo que hace único a este arlequín es el secretísimo entorno a él. ¿Ha podido hablar con él o ella sobre cómo se prepara para su gran momento?

Respuesta: La persona fue elegida en el sorteo del año pasado, entonces ha tenido 12 meses para prepararse y hacerse a la idea. Casi no es tanto la preparación física sino la psicológica, porque es una gran responsabilidad. Pero por lo que he podido hablar con él y su familia, está bien. Hay nervios, eso seguro, pero la emoción va por encima de todo.

P: Uno de los aspectos destacados de ese programa son los festejos taurinos, ¿qué nos puede decir del cartel de este año?

En los últimos años hemos trabajado por dar un impulso a este tipo de actividades. Ya se dio un gran paso con la recuperación de la plaza de toros y este agosto tendremos un festejo más, serán los días 24, 28, 29 y 30.

Como aragonés es inevitable mencionar a Aarón Palacio, que promete ser una de las figuras del toreo. También está Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Borja Jiménez, con toros de la ganadería Fuente Ymbro. La feria acaba el día 30 con una corrida con toros de Jandilla, y saltarán al ruedo Cayetano, Alejandro Talavante y Marco Pérez.

P: ¿Y para los que prefieran las actuaciones musicales?

No faltarán las verbenas y orquestas, también tenemos varios conciertos en la Plaza de Toros Vieja y en distintos puntos de la ciudad. Las charangas animarán a grandes y pequeños y, por supuesto, las jotas estarán presentes.

P: Pero la oferta turística de Tarazona va mucho más allá de las fiestas, ¿qué pueden ver o hacer los visitantes a lo largo del año en la localidad?

R: El casco histórico en su conjunto es especialmente interesante, pero si algo llama la atención, nada más llegar, es la catedral. Cuenta con una base gótica que fue destruida después de la Guerra de los Dos Pedros y que se reconstruyó ya con el estilo mudéjar, también tiene elementos del Renacimiento muy llamativos.

La fachada de nuestro ayuntamiento, con la representación de la entrada de Carlos V para su coronación en Bolonia; el Palacio Episcopal; la Judería y las Casas Colgadas son paradas obligatorias. También es ineludible la Plaza de Toros Vieja, su forma octogonal es muy característica.

Y luego tenemos el entorno… la comarca en sí es espectacular, por sus pueblos y su belleza natural. Y la comida, la oferta gastronómica con productos de la tierra es uno de nuestros atractivos.

P: Tarazona pasó por momentos muy tensos con las intensas lluvias de julio. ¿Cómo vivieron esa situación?

R: La verdad es que fue un momento complicado. Tú ves que el agua fluye y eres incapaz de frenarla y eso hace tener un sentimiento de impotencia. Pero también es cierto que esa misma noche los servicios técnicos trabajaron sin descanso, también los bomberos de la Diputación Provincial Zaragoza y los de aquí, y las fuerzas de seguridad.

El agua llegó el viernes por la tarde y, prácticamente, la madrugada del sábado ya estaba Tarazona en una situación muy razonable. La mayoría de las instalaciones volvieron a estar en un rendimiento casi del 100% en la mañana del domingo y hemos tenido que ir adaptando algunos servicios, como por ejemplo el de la biblioteca, el de los talleres de verano, en otros edificios municipales. Seguimos trabajando en viales y muros que se han podido deteriorar. Pero lo que más costará recuperar serán las infraestructuras agrícolas.

Además de eso, el elemento que a nivel patrimonial ha sufrido más daño han sido las Casas Colgadas. Es una reparación especialmente compleja por el acceso y por la dificultad de trabajar en la base de un elemento que no es estable. Pero la recuperación ya se encuentra muy avanzada.

P: Se encuentra en el ecuador del mandato al frente del ayuntamiento. ¿Qué hitos destacaría como equipo de gobierno?

R: A nivel urbanístico, el aspecto más importante es haber llegado a un acuerdo con el Gobierno de Aragón, para definir las condiciones que regirán el desarrollo de los terrenos de la antigua fábrica textil de Tarazona. Esto permitirá aprobar el plan de ordenación con el que podremos revivir la zona con nuevos viales, zonas verdes y equipamientos municipales.

A nivel medioambiental también hemos avanzado mucho. Hemos conseguido renovar el sistema de suministro de agua y, gracias al Gobierno de Aragón, se ha implementado un sistema de tratamiento para la potabilizadora del agua mediante rayos ultravioleta.

Había otra situación que estaba enquistada, que era la instalación eléctrica en uno de los colegios de propiedad municipal, que con el anterior Gobierno de Aragón no fue posible llegar a un acuerdo. Hoy las instalaciones están ya en funcionamiento.

P: ¿En qué proyectos se encuentra trabajando el ayuntamiento ahora mismo?

R: El Ayuntamiento de Tarazona cuenta con una amplia cartera de proyectos en los que trabajar. Por ejemplo, ahora mismo nos centramos en la renovación de las instalaciones deportivas, con una inversión cercana a un millón de euros, Y además implementaremos un sistema de suministro de energías renovables.

En el casco histórico también estamos actuando, pero es más complicado hacerlo de una vez por no molestar en exceso a los vecinos. Queremos mantenerlo en condiciones, para nosotros y para los visitantes que lleguen.

P: Y mirando al futuro, ¿qué tienen en mente?

R: Nos gustaría implantar una plataforma logística o atraer la atención de nuevas empresas. Si hablamos más de ocio, el año pasado Tarazona fue Villa Europea del Deporte, y queremos seguir esa línea apostando por la realización de actividades deportivas y culturales.