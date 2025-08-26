Estos son los grados de la Universidad de Zaragoza que todavía tienen vacantes

Recta final del verano para los universitarios de Aragón. Las aulas de la Universidad de Zaragoza volverán a llenarse de estudiantes a partir del miércoles 3 de septiembre, cuando ya habrán tenido lugar los tres primeros llamamientos. Por ahora, han tenido lugar las dos primeras convocatorias, la primera de ellas el 21 de julio y, la segunda, este lunes 25 de agosto. Un día después de la misma, y según los datos publicados por la institución en su página web, hay al menos 8 grados que todavía tienen vacantes y en los que se puede hacer matriculación directa.

Las titulaciones a las que puede acceder cualquier estudiante que hay aprobado la PAU son, por campus, las siguientes. En el caso de Huesca, quedan plazas sin cubrir en Ciencias Ambientales, grado que se imparte en la Escuela Politécnica Superior y que tiene vacantes desde el primer llamamiento (21 de julio). Es el único de entre todos los que se ofertan en la provincia oscense en esta situación.

Así, el resto de grados, que se cursan en la Escuela de Enfermería, en la Facultad de Ciencias Humanas y Educación, en la Facultad de Empresa y Gestión Pública y en la Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte están completos.

En el campus de Zaragoza, son cuatro las carreras a las que se puede acceder con una puntuación de un 5. En concreto, en la capital aragonesa tiene vacantes Geología, que se imparte en la facultad de Ciencias y que tampoco completó sus plazas en el primer llamamiento; Historia del Arte, que como en el caso anterior arrastra plazas libres desde final de julio, y Historia, que se suma tras esta segunda convocatoria y que, como el anterior, se imparte en la facultad de Filosofía y Letras, y Turismo.

A ellos se suman algunas ingenierías que se imparten en el campus de La Almunia de Doña Godina: la de Organización Industrial en su modalidad virtual y la de Datos en Procesos Industriales.

La octava titulación que tiene plazas disponibles es Bellas Artes, que se enseña en el campus turolense y pertenece a la facultad de Ciencias Sociales y Humanas. El resto de grados de Teruel, que se imparten bien en la Escuela Politécnica, bien en la de Enfermería, no tienen vacantes en estos momentos.

Con todo, estas nueve titulaciones podrían completar sus plazas a lo largo del mes de septiembre, ya que las listas de espera se moverán conforme avance el periodo de matriculación y se produzcan los llamamientos que todavía quedan por delante. Estos tendrán lugar los tres próximos lunes de septiembre: el día 1, el 8 y el 15. Un mes después, el 15 de octubre, cerrará el periodo de matriculación en la Universidad de Zaragoza.

Desde la institución recuerdan al alumnado que, para permanecer en las listas de espera, se debe marcar en la Secretaria Virtual. De no hacerlo, el estudiante no figurará en la misma.