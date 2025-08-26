Las urgencias repuntan en verano: los hospitales de Zaragoza registran casi 2.400 atenciones más que el año pasado

Las urgencias hospitalarias de Zaragoza registran cada vez más demanda, también en los meses de verano. Según los datos del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, este año se han realizado 63.070 atenciones en el servicio entre el mes de junio y el 20 de agosto, mientras que en el mismo periodo del año pasado se realizaron 60.722. Son, por tanto, 2.348 visitas más, lo que representa una subida anual del 3,87%.

En concreto, los cinco hospitales públicos de Zaragoza -Miguel Servet, Clíncio, Royo Villanova, Provincial y de la Defensa- han atendido 38.475 urgencias durante julio. Una cifra muy superior (4% más) a la del mismo mes de 2024, cuando entre todos los centros hospitalarios se atendieron 36.985 visitas en este servicio. El incremento de la demanda también se ha dejado notar en agosto, pues entre los pasados día 1 y 20 se han atendido 857 urgencias más que en el mismo periodo del año pasado: frente a las 23.737 de 2024, en 2025 han sido 24.594 (un 3,6% más).

El aumento preocupa porque llega, además, en una época, el verano, en la que la presión asistencial se reduce. Pero este julio y agosto no han sido tan livianos como otros anteriores, según apuntan los datos y confirma desde su experiencia Raquel López, enfermera de Urgencias en el hospital Miguel Servet: "Ha habido menos demanda que en invierno, pero mucha más que en veranos anteriores".

López no lo asocia al aumento de una patología concreta. Lo que tiene claro es que es una situación de "saturación" y es "multicausal". Por un lado, hace referencia a una "falta de atención de urgencias en Atención Primaria". "Necesitamos puntos 24 horas para las patologías que son más leves, de forma que pudieran ser atendidas allí y no tuvieran que recurrir al hospital", desarrolla.

En la misma línea, menciona la demora en las citas de los centros de salud, que considera que es también consecuencia de una congestión del sistema sanitario. López ejemplifica la situación: "Hay patologías como una infección de orina que no necesitan atención hospitalaria pero que no pueden esperar porque se necesita antibiótico". "Esto es una cadena: si no se invierte en Primaria y en prevención, esta es la consecuencia", asegura.

Por otro lado, López señala que también el envejecimiento de la población se ha dejado notar. Según comparte, ahora atienden a un perfil "pluripatológico más complejo y crónico". A ello suma un incremento de pacientes inmigrantes que para ella es consecuencia de una mala organización en el sistema de salud. "Son personas que no tienen cobertura sanitaria en Primaria y que su única opción es la hospitalaria", apunta.

Aterrizado en el día a día del servicio en verano, época del año en la que se cierran camas hospitalarias, este escenario es todavía más complejo. "Tenemos problemas porque no aumentan el número de camas de hospitalización, así que los pacientes se quedan por los pasillos de Urgencias a la espera de recibir una", apunta López. El pasado mes de mayo, y después de que UGT tildara de "excesivo" el cierre de las mismas, el Gobierno de Aragón detalló que en julio y agosto se dejaría de contar con 682 camas sobre un total de 3.386.

La crítica de López está en que, aunque la situación ha cambiado, no lo ha hecho el servicio, que abrió sus puertas hace al menos veinte años. "Ya no es solo que se necesite mucha más plantilla de médicos, de enfermeros, de celadores, de administradores, de todo, que se necesita, pero es que también necesitamos espacios".

En esta línea de cambio en el perfil de paciente y en la demografía, y tras más de una década de trabajo en las Urgencias del Servet, la enfermera hace una reflexión: "Creo que, con la pandemia, la población se ha hecho más demandante de la atención sanitaria". "Antes uno se despertaba con fiebre, mocos y catarro y no venía al hospital, pero ahora sí", dice.

López teme la llegada del mes de septiembre, que siempre es dura y que este año, prevé, lo será más. "Si ya aumenta la demanda en verano, lo notaremos también en invierno, que será peor que el anterior", señala, y añade: "Esto ha sido duro y hay que poner una solución".