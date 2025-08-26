Vuelta al cole en Aragón: estos son los centros que estrenarán instalaciones en septiembre

Puesta a punto para la vuelta al cole en Aragón. El Departamento de Educación está llevando a cabo obras en varios centros que estrenarán instalaciones el próximo 8 de septiembre y en otros donde se sigue avanzado de cara a futuras ampliaciones.

Zaragoza capital aglutina estos días las obras más grandes, centradas sobre todo en colegios del sur. Es el caso del CPI Ana María Navales, en Arcosur, donde los alumnos de 1º, 2º y 3º de Primaria podrán inaugurar por fin sus aulas tras una inversión de 4,8 millones de euros, a los que se suman otros 2,24 millones invertidos en la segunda fase de obras este verano y que está previsto que se estrene el próximo curso escolar (2026-2027).

Muy cerca, en el barrio de Rosales del Canal, el CPI Zaragoza Sur, donde se pondrá en servicio parte del aulario de Secundaria. Aquí la inversión total ha sido de 6,8 millones y a la parte que se estrenará este septiembre se sumarán 4 unidades más a final de 2025.

También en el CPI Parque Venecia este verano se ha comenzado la construcción de la segunda parte del aulario de Secundaria, en la que se han invertido 3,6 millones de euros. En la zona se puede observa numerosa maquinaria, de grandes dimensiones, y obreros.

Por otro lado, en el CPI Valdespartera III las máquinas ya se pusieron en marcha el pasado 21 de agosto con el objetivo de que la nueva pista deportiva esté terminada lo antes posible.

Escuelas infantiles y cocinas

Pero no solo el sur de Zaragoza va a ver mejorados sus centros educativos. A lo largo del verano, y según indican fuentes del Departamento de Educación, se han ultimado las obras tanto en la Escuela Infantil de Aragón (Torrero-La Paz) como en la de Monsalud (Delicias). Así, también los alumnos de las mismas volverán al colegio con los espacios reformados, después de que en cada una de ellas se haya invertido más de 1,80 millones de euros.

En construcción están también las cocinas in situ de al menos diez colegios, un servicio muy demandado por los centros desde hacía meses y al que dio respuesta en octubre la consejera de Educación, Tomasa Hernánez, al anunciar que al menos trece centros contarían con ellas a partir de este próximo septiembre. Finalmente, tres proyectos se han retrasado por "dificultades legales", pero como apuntó Hernández están licitados y sí se llevarán a cabo. En total, la inversión en todas ellas es cercana a los 2 millones de euros, según informan desde Educación.

Adecuación de espacios para Educación Especial

Educación también ha aprovechado el parón escolar del verano para adecuar los espacios y garantizar los medios a los alumnos de Educación Especial y de las aulas de 2 años que abrirán este septiembre. Así, se han reformado los baños del CEIP San Braulio por un importe de 43.700 euros. A ellos se suman el CEIP José Antonio Labordeta Subías (14.300 euros) y el CEIP Supradiel, que todavía están en obras. En el Martínez Garay de Casetas se han adecuado, por algo más de 45.00 euros, los espacios para la nueva clase de dos años.

En la misma línea, ahora se trabaja en realizar trabajos de accesibilidad en el instituto Grande Covian y en el centro César Augusto de Zaragoza. En el IES Picarral se han realizado trabajos de sustitución de falsos techos por 40.000 euros y en el centro Ferrer y Racaj de Ejea se ha cambiado la cubierta de fibrocemento (33.800 euros). En el CPI San Jorge se han creado tres aulas nuevas tras reestructurar espacios interiores, lo que ha supuesto una inversión de 20.000 euros. En el instituto Santiago Hernández se está reparando vallado y carpintería exterior.

Desde el Departamento de Educación apuntan que "es inminente" el comienzo de las obras para la construcción de un aulario y adecuación de espacios en el colegio de Educación Especial Ángel Riviere de Zaragoza por más de 420.000 euros.

Rehabilitación y actuaciones en fachadas

Por otro lado, el Servico Provincial de Zaragoza está llevando a cabo obras de mejora y adecuación en espacios de colegios de toda la provincia por un importe superior a 2,4 millones. En concreto, han sido 2.473.089,86 euros de inversión. Estas actuaciones recogen, entre otras, las obras de rehabilitación de las cubiertas del CPI Picarral, del CEIP Julián Sanz Ibáñez, del IES Pablo Gargallo y del IES Miguel Catalán, en la capital aragonesa; y del IES Tubalcaín de Tarazon. Todas se están ultimando. Además, desde el departamento detallan que también se ha sustituido el fibrocemento de una cubierta del CEIP Ferrer y Racaj de Ejea de los Caballeros. El importe de estos trabajos supera los 200.000 euros.

A ello se suma las mejoras en las fachadas, goteras y aislamiento y, en general, las soluciones de los desperfectos que se produjeron a raíz de las lluvias de primavera en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI), en el instituto El Portillo, en el IES José Manuel Blecua, en el muro perimetral del IES Miralbueno, en el CPI Río Sena, y en el IES Félix de Azara, en Zaragoza, y en el Centro de Profesores de Calatayud, entre otros.

Durante el verano también se han acometido actuaciones en el pavimento de los patios, en los falsos techos y en el vallado perimetral del CPI La Jota, donde se han invertido unos 40.000 euros según datos de Educación, en el CPI Santiago Hernández, en el CEIP Catalina de Aragón, en el CEIP Cándido Domingo. Asimismo, se ha reforzado el muro perimetral del CEIP Daniel Federio de Sástago, entre otros.

Con respecto a las obras de climatización, a lo largo de julio y agosto se ha cambiado la bomba de calefacción del CEIP Santo Cristo de Cariñena. En la misma línea, se aborda ahora también en el cambio en la instalación eléctrica de la sede de Osera en el CRA del Sabinar, lo que implicará una mejora térmica en el centro. Según informan desde Educación, en este periodo estival se ha trabajado también en preparar la documentación para licitar el cambio de calderas en varios centros próximamente.

Educación también ejecuta ahora otras obras de mejora tanto en carpintería como en la adecuación de espacios para el próximo curso escolar (2026-2027) en los siguientes centros: en el CEIP Julián Sanz Ibañez de Zaragoza, por 301.400 euros; en el CEIP San Jorge de Herrera de los Navarros, por 21.000 euros y en el IES Siglo XXI de Pedrola, también por 21.000 euros. Además, trabajan en la sustitución de elementos de carpintería exterior en los institutos Pedro de Luna y Santiago Hernández por un valor de 48.200 y 43.812,07 euros respectivamente.

Obras en marcha en Huesca y Teruel

Según informan desde el Departamento de Educación, en Teruel hay cerca de 50 obras en marcha en centros educativos por un valor aproximado de 4 millones. La mitad de los mismos corresponden a un convenio con la DPT para mejorar las escuelas rurales de la provincia.

Entre las más importantes están las del instituto Salvador Victoria de Monreal del Campo, donde se trabaja en terminar la ampliación del aulario de Formación Profesional (FP) por un millón de euros. Además, se están ejecutando las obras para incorporar aulas de dos años en el CRA Goya, de Caminreal (más de 133.000 euros) y en Utrillas (más de 433.000 euros). Por otra parte, desde Educación indican de que en septiembre empezará la ampliación del CPIFP Bajo Aragón de Alcañiz (1,6 millones) y en octubre las obras de la cocina del Ensanche, por medio millón.

En el caso de la provincia de Huesca, hay más de 20 acutaciones en marcha en virtud de un convenio con la Diputación Provincial de Huesca. Estas benefician a más de 4.00 alumnos. Se están invirtiendo cerca de 1,6 millones. Además, se ha acondicionado el aula de dos años en Plan. Como obras menores, estos meses se han reparado los aseos del CEIP Pirineos-Pyrenées y se han realizado otros arreglos y sustituciones de vallado en el Sancho Ramírez o en el CEIP La Fueva de Tierrantona, entre otras acutaciones.

Educación afirma que ya están adjudicadas las obras para acometer la ampliación del aula de dos años del CEIP Alcoraz, de Huesca y el acondicionamiento de vestuarios y aulas en planta baja del IES Lucas Mallada. Próximamente se iniciará también la demandada ampliación del CRA Montearagón, de Chimillas, y la ampliación del aulario de infantil del CEIP Pedro J. Rubio.