Zaragoza será la sede de la VI convención Turespaña en 2026

El Instituto de Turismo de España (Turespaña), organismo autónomo dependiente del Ministerio de Industria y Turismo, ha seleccionado la ciudad de Zaragoza como la próxima sede de la VI Convención Turespaña.

La propuesta, que fue presentada por Zaragoza Turismo (Ayuntamiento de Zaragoza), cuenta con el apoyo de todo el sector turístico de la ciudad aragonesa y ha sido considerada por Turespaña como "sólida y completa" para albergar un evento que está llamado a potenciar y fortalecer el liderazgo de España en el sector turístico.

La Convención Turespaña es un evento anual concebido como canal y foro para el intercambio de información y para la reflexión conjunta del sector turístico español en torno a los objetivos estratégicos de este organismo del Ministerio de Industria y Turismo, con el fin de compartir inteligencia de mercados y alinear la planificación del marketing turístico internacional con los distintos destinos turísticos españoles, así como con el sector turístico empresarial.

Entre los objetivos de la convención están la creación de un espacio de encuentro, colaboración y planificación entre Turespaña y sus consejerías de turismo y los destinos turísticos españoles, el intercambio de buenas prácticas del sector turístico público y privado, reforzar los mecanismos de colaboración para la planificación del marketing turístico y dar a conocer tendencias e iniciativas del sector turístico privado que puedan servir de apoyo a la formulación de las iniciativas que se pongan en marcha en el ámbito de las competencias atribuidas a cada Administración.

La ciudad de Zaragoza es el segundo destino de interior que, de forma consecutiva, albergará la celebración de la Convención Turespaña, tras la edición de 2025 que tendrá lugar en Cáceres. Esta elección está alineada con los objetivos del Plan Estratégico de Marketing de Turespaña, entre los que se encuentra el potenciar los destinos de naturaleza y interior.

Asimismo, la candidatura de Zaragoza es una candidatura comprometida con la sostenibilidad que incluye el cálculo de la huella de carbono del evento y la plantación de un "Bosque de la VI Convención de Turespaña". La presentación oficial de Zaragoza como sede se realizará durante la clausura de la V Convención Turespaña de 2025 en Cáceres.