Un 78% de los bomberos de la Diputación Provincial de Huesca votan secundar la huelga

La falta de personal, unas instalaciones y material obsoleto o la equiparación salarial son algunas de las razones

Los bomberos de la DPH durante las labores de extinción del incendio originado en Selgua.

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Los bomberos de la Diputación Provincial de Huesca han votado de forma mayoritaria secundar la huelga, concretamente con un 78% de apoyo. La falta de personal, unas instalaciones y material obsoleto o la equiparación salarial son las razones que llevan al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento a la huelga.

El comité de huelga planteó un proceso de votación que se ha llevado a cabo entre los días 25 y 26 de agosto para decidir si se iba a huelga o no. En el mismo han participado 137 de los 166 trabajadores, lo que supone más del 80% de la plantilla ha participado en la votación.

Este servicio provincial se crea hace cinco años, está conformado por 170 efectivos distribuidos en 8 parques y a pesar del reciente aumento de 15 efectivos, la dotación en su conjunto no es suficiente para garantizar la seguridad. Es lo que se ha trasladado desde el comité de huelga al convocar la votación. Su protesta se centra en la falta de personal, en la existencia de vehículos e instalaciones obsoletas o en la equiparación salarial con el resto de trabajadores, entre otros.

Frente a ello, han constituido un comité de huelga y esta semana se ha llevado a cabo una votación para decidir si van a una huelga. La votación se ha realizado entre el lunes a las 09.00 horas y el martes a las 15.00 horas.

Al tratarse de un servicio esencial, hay un plazo legal de 10 días para presentar un preaviso de huelga y negociar con la administración unos servicios mínimos.

De ellos, dependerá el carácter de la huelga, su fecha y la realización de otras protestas o movilizaciones, según ha explicado Miguel Catalán, bombero de la DPH y miembro del comité de huelga. "Como nuestro servicio está tan cogido con pinzas en cuanto a personal, esos servicios mínimos podrían representar la total efectividad de los números que manejamos en el día a día".

Catalán ha asegurado que los bomberos han decidido ir a la huelga porque no se llegaba a un acuerdo. En este punto, ha manifestado que "son unas negociaciones vacías en las que ellos han presentado un ultimátum más que una oferta y de allí no se han movido en ningún momento y llevamos dos años así y se ha llegado a esto con el hartazgo de la plantilla viendo que aquí pasa el tiempo y no cambia nada".

