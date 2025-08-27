Aragón activa en fase de alerta el Plan Especial de Protección Civil ante fenómenos meteorológicos adversos por los avisos de lluvias y tormentas

Ante el aviso naranja por lluvias y tormentas en las provincias de Huesca y Zaragoza y en el Bajo Aragón y el aviso amarillo por los mismos fenómenos meteorológicos en el resto de Aragón para hoy miércoles, el Gobierno de Aragón ha decidido activar el Plan Especial de Protección Civil ante fenómenos meteorológicos adversos de Aragón (Propcifemar) en su fase de Alerta.

En esta ocasión, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido para hoy, día 27 de agosto, entre las 12 y las 23.59 horas:

por lluvias y tormentas en las provincias de Huesca y Zaragoza y el Bajo Aragón de Teruel Aviso amarillo por lluvias y tormentas en Albarracín y Jiloca y Gúdar y Maestrazgo

Este episodio de precipitaciones y tormentas en Aragón podría ir acompañado en algunas zonas de granizo y fuertes rachas de viento.

Medidas de prevención

Desde el Centro de Emergencias 112 Aragón se han notificado estos avisos a las comarcas afectadas para que tanto los responsables de protección civil como los servicios operativos puedan adoptar las medidas de anticipación, prevención y preparación necesarias para evitar posibles impactos adversos o reducirlos en la medida de lo posible.

Con el fin de evitar daños entre la población, a través de las redes sociales del 112 Aragón y del Gobierno de Aragón se están difundiendo tanto las previsiones meteorológicas como consejos de autoprotección ante lluvias intensas y tormentas, granizo y viento fuerte.

Consejos de autoprotección ante tormentas y lluvias intensas. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Consejos de autoprotección ante granizo. / GOBIERNO DE ARAGÓN