Aragón dispara las hipotecas un 97% en junio, el mayor crecimiento de España

Aragón se ha situado este junio a la cabeza del crecimiento del mercado hipotecario español, un sector en plena curva ascendente en la comunidad en todas sus variables. La firma de préstamos para la compra de una vivienda se ha disparado un 97% respecto al mismo mes de 2024, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mayor crecimiento interanual registrado en todas las comunidades autónomas.

El fuerte repunte refleja una recuperación notable del sector inmobiliario en la comunidad, que contrasta con la evolución más moderada de otras regiones. La fuerte demanda de vivienda, el crecimiento poblacional o la buena marcha del mercado laboral aragonés -en cifras récord de empleos y mínimos de paro— explican este positivo comportamiento.

A pesar de ello, el mercado sigue prestando una doble realidad. La más cruda es que el acceso a la vivienda sigue siendo complicado para los jóvenes y familias con un poder adquisitivo más modesto, especialmente en las zonas urbanas más demandadas.

En concreto, el pasado junio se firmaron en Aragón 1.338 hipotecas para la adquisición de una vivienda, prácticamente el doble que en el mismo mes de año anterior (680). De esta manera, el indicador se sitúa en máximos de los últimos 14 años. La cifra es la segunda más alta desde febrero de 2011 (1.348); la primera se marcó hace apenas ocho meses, en noviembre de 2024, con 1.397 operaciones.

En el conjunto de España también ha crecido la firma de préstamos hipotecarios de vivienda, pero de forma más moderada. Según los datos del INE, en junio se inscribieron en los registros 41.834 operaciones de este tipo en todo la geografía nacional, un 31,7% más que hace un año. Además, los datos del organismo de estadísticas muestran un incremento del 24,9% del número de firmas en el acumulado del primer semestre de 2025.

Importe medio de los préstamos

El importe medio de las hipotecas contratadas también se ha disparados. En las operaciones firmadas en junio se situó en 130.455 euros frente a los 106.260 de los préstamos suscritos hace un año, lo que supone un incremento anual del 22,7%. Este repunte es reflejo también del encarecimiento que registra el mercado inmobiliario.

A nivel nacional, la subida ha sido unos siete puntos inferior —un 15,5% más—, pero la cuantía media de las hipotecas sigue estando en un nivel muy superior: llegó a los 168.363 euros.

El capital prestado por la banca para la adquisición de viviendas en Aragón ha alcanzado los 174,5 millones de euros, más del doble del dinero prestado hace 12 meses, cuando se situó en los 72,3 millones.

Por otro parte, el organismo de estadísticas muestra que el tipo de interés medio en los préstamos para vivienda ha subido levemente, hasta quedarse en el 2,99% en junio, por encima del 2,91% del mes anterior y el nivel más alto desde el pasado mes de enero (3,08%). No obstante, con el dato de junio se acumulan ya suma cinco meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.