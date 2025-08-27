Bolaños advierte de que habrá consecuencias legales si se incumple la acogida de menores migrantes que Aragón recurrirá

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha advertido de que habrá "consecuencias legales" si las comunidades autónomas incumplen la ley por la que se derivará a menores migrantes no acompañados desde territorios muy tensionados a otras autonomías, tal y como aprobó ayer el Consejo de Ministros.

El ministro ha lanzado esta advertencia en declaraciones a los periodistas desde la sede del Ministerio de Justicia, al ser preguntado sobre la posibilidad de desplegar, en caso de incumplimientos, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a la que ha aludido este miércoles el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. "No me imagino que, por mucha instrucción que puedan tener desde algún sitio, quieran incumplir la ley abiertamente, porque eso tendría lógicamente consecuencias también legales", ha señalado.

De hecho, aunque Aragón ha sido una de las comunidades autónomas del PP más beligerantes contra el reparto de menores migrantes, en todo momento el Ejecutivo aragonés ha recalcado que "cumplirán la ley" y se harán cargo de la llegada de los menores, a pesar de que denuncian que el reparto es "arbitrario" y que "no tienen medios" para hacer frente a nuevas llegadas.

Por su parte, Bolaños ha defendido que los criterios para distribuir a los menores no acompañados son "objetivos, claros y transparentes" y que en caso de que una comunidad triplique la ratio de acogida de 32,6 menores migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes se activa el traslado a otras comunidades.

Según Bolaños, estos criterios son "solidarios" con las comunidades autónomas que tienen más presión migratoria entre las que ha mentado a Canarias, Ceuta y Melilla y también a Andalucía o Baleares.

Este jueves entra en vigor el último decreto aprobado por el Gobierno, que fija la capacidad de acogida de cada autonomía y supone el arranque la solidaridad obligatoria que exigió Canarias y por la que en el plazo de un año se derivará a unos 3.000 adolescentes y niños procedentes de las zonas más tensionadas a otras regiones. Además, según este mismo decreto, los menores extranjeros que lleguen a partir de septiembre a zonas tensionadas serán derivados a otros territorios en un plazo de 15 días.

El destino de los menores serán comunidades con una menor saturación en sus recursos. Los traslados se distribuirán teniendo en cuenta parámetros como la población, la renta, la tasa de paro, la dispersión, el esfuerzo previo, la insularidad o la situación fronteriza.

Con datos de máximos hechos públicos en julio, el Gobierno de España calculaba que Andalucía (677 jóvenes), Madrid (647) y Comunidad Valenciana (571) son las comunidades que más menores deben recibir. En la lista seguían Castilla-La Mancha (320), Galicia (317), Aragón (251), La Rioja (205), Castilla y León (197), Extremadura (159), Cantabria (156) Asturias (144) Región de Murcia (133) Navarra (188) e Islas Baleares (49). Por el esfuerzo de acogida realizado hasta la fecha, ni País Vasco ni Cataluña tendrían que acoger a ningún joven, aunque Cataluña anunció su intención de atender como mínimo a 31.

Contra este decreto están batallando en los tribunales diez comunidades autónomas presididas por el PP y Castilla-La Mancha, gestionada por el PSOE.