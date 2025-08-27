Los centros de datos de Calatorao consumirán tanta luz como medio Aragón

El gigante Blackstone estima una demanda eléctrica de casi 5.000 gigavatios hora al año, pero se compromete a abastecerse de energías renovables

Obras de construcción de un centro de datos en Virginia (EEUU) promovido por QTS, la sociedad de Blackstone especializada en esta actividad que impulsa el proyecto de Calatorao.

Obras de construcción de un centro de datos en Virginia (EEUU) promovido por QTS, la sociedad de Blackstone especializada en esta actividad que impulsa el proyecto de Calatorao. / QTS

Jorge Heras Pastor

Zaragoza

El campus de centros de datos impulsado por Blackstone en Calatorao se perfila como una instalación con un impacto energético descomunal, al igual que ocurre con otros proyectos similares debido al consumo intensivo de electricidad que registran este tipo de instalaciones. Requieren grandes cantidades de energía para alimentar servidores, sistemas de almacenamiento y redes que operan 24/7, además de los sistemas de enfriamiento utilizados para mantener temperaturas óptimas y evitar el sobrecalentamiento de los equipos.

En el caso de la inversión promovido por el fondo estadounidense, a través de su filial QTS, el consumo eléctrico medio anual será de 4.975 gigavatios hora (GWh), según las estimaciones realizadas por el promotor que recoge la documentación ambiental y técnica recogida en el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) del proyecto, aprobado inicialmente por el Ejecutivo autonómico. Esta cifra supone prácticamente la mitad de los 9.994 GWh de luz que demandó todo Aragón el pasado año, según datos de Red Eléctrica.

Una potencia instalada colosal

La potencia total instalada del futuro complejo que se levantará en el municipio zaragozano alcanzará los 648 megavatios (MW), distribuidos a partes iguales en los ocho centros de datos proyectados en la primera fase, a razón de 81 MW por edificio. De estos, 54 se destinan a los sistemas informáticos y 27 a la refrigeración y sistemas auxiliares.

El complejo contará con una subestación eléctrica propia, una planta fotovoltaica para autoconsumo in situ (que aportará 4,36 GWh al año) y un equipo de respaldo SAI sistema de alimentación ininterrumpida), compuesto por baterías de litio y generadores diésel. La potencia térmica total de los grupos electrógenos será de 2.360 MWth (295 por cada edificio de centro de datos), motivo por el cual el campus se encuentra sometido a la tramitación de la autorización ambiental integrada). No obstante, estos equipos solo funcionarán en caso de corte del suministro eléctrico de la red y, ocasionalmente, durante las comprobaciones rutinarias de mantenimiento.

Suministro con energía 100% renovable

En el caso de la expansión de los centros de datos de Amazon Web Services (AWS) en Aragón la demanda eléctrica prevista ascenderá a más de 10.800 GWh cuando se alcance la máxima capacidad (más de 1.600 de potencia instalada), lo que supera incluso el consumo total actual de la comunidad.

Noticias relacionadas y más

Desde QTS, la empresa de Blackstone promotora del centro de datos, destacan que el proyecto Rhodes cuenta con sistemas avanzados de monitoreo para medir en todo momento el consumo energético. El promotor establecerá un contrato con una empresa para el suministro de electricidad a partir de múltiples fuentes libres de carbono, priorizando los recursos renovables con el sistema conocido como acuerdo de compra de energía o PPA, por sus siglas en inglés. El objetivo es cubrir el 100% de las necesidades eléctricas del campus con fuentes libres de carbono.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. 40 años de la caravana de mujeres de Plan: 'Veníamos contentas, a pasarlo bien
  2. Cuatro pueblos recuperados del Pirineo batallan contra el Gobierno de Aragón para renovar su cesión
  3. Víctor Serrano: 'Estamos valorando que la propuesta de Vía Hispanidad sea más comedida y pueda satisfacer a los vecinos
  4. El mejor tomate de España se cultiva en Aragón (y estuvo a punto de desaparecer)
  5. El Banco Santander impulsa en Zaragoza la construcción de 312 viviendas junto al Gállego en Santa Isabel
  6. Aragón lleva a Fiscalía a un actor por insultar a Lambán el día de su muerte
  7. Lluvia, granizo y rachas fuertes de viento: una dana llena de avisos por tormentas casi todo Aragón
  8. Los pueblos de Aragón se quedan sin oficios tradicionales: 'La fontanería o la albañilería se fortalecen si el pueblo tiene vida

El uso de pantallas en niños y adolescentes: la verdadera 'fábrica' de miopes

El uso de pantallas en niños y adolescentes: la verdadera 'fábrica' de miopes

Los centros de datos de Calatorao consumirán tanta luz como medio Aragón

Los centros de datos de Calatorao consumirán tanta luz como medio Aragón

La reforma de esta importante calle de Las Fuentes ampliará las aceras pero obligará a talar algunos árboles

La reforma de esta importante calle de Las Fuentes ampliará las aceras pero obligará a talar algunos árboles

Un padre denuncia el uso de pantallas en un colegio de Zaragoza: "¿Qué pasa con la caligrafía que van a perder mis hijos?"

Un padre denuncia el uso de pantallas en un colegio de Zaragoza: "¿Qué pasa con la caligrafía que van a perder mis hijos?"

El mejor tomate de España es 'El Zaragozano': "Hace una explosión de sabor en la boca"

El mejor tomate de España es 'El Zaragozano': "Hace una explosión de sabor en la boca"

El PSOE pide a Chueca no talar árboles, rechazar el "negacionismo de Vox" y apostar por parques públicos

El PSOE pide a Chueca no talar árboles, rechazar el "negacionismo de Vox" y apostar por parques públicos

La ministra Robles felicita a Andalucía y Aragón por estar "a la altura de las circunstancias" frente a los incendios

La ministra Robles felicita a Andalucía y Aragón por estar "a la altura de las circunstancias" frente a los incendios

Ocho ofertas de trece empresas pujan por hacer las obras de transformación del Portillo en Zaragoza

Ocho ofertas de trece empresas pujan por hacer las obras de transformación del Portillo en Zaragoza
Tracking Pixel Contents