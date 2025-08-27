Los centros de datos de Calatorao consumirán tanta luz como medio Aragón

El campus de centros de datos impulsado por Blackstone en Calatorao se perfila como una instalación con un impacto energético descomunal, al igual que ocurre con otros proyectos similares debido al consumo intensivo de electricidad que registran este tipo de instalaciones. Requieren grandes cantidades de energía para alimentar servidores, sistemas de almacenamiento y redes que operan 24/7, además de los sistemas de enfriamiento utilizados para mantener temperaturas óptimas y evitar el sobrecalentamiento de los equipos.

En el caso de la inversión promovido por el fondo estadounidense, a través de su filial QTS, el consumo eléctrico medio anual será de 4.975 gigavatios hora (GWh), según las estimaciones realizadas por el promotor que recoge la documentación ambiental y técnica recogida en el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) del proyecto, aprobado inicialmente por el Ejecutivo autonómico. Esta cifra supone prácticamente la mitad de los 9.994 GWh de luz que demandó todo Aragón el pasado año, según datos de Red Eléctrica.

Una potencia instalada colosal

La potencia total instalada del futuro complejo que se levantará en el municipio zaragozano alcanzará los 648 megavatios (MW), distribuidos a partes iguales en los ocho centros de datos proyectados en la primera fase, a razón de 81 MW por edificio. De estos, 54 se destinan a los sistemas informáticos y 27 a la refrigeración y sistemas auxiliares.

El complejo contará con una subestación eléctrica propia, una planta fotovoltaica para autoconsumo in situ (que aportará 4,36 GWh al año) y un equipo de respaldo SAI sistema de alimentación ininterrumpida), compuesto por baterías de litio y generadores diésel. La potencia térmica total de los grupos electrógenos será de 2.360 MWth (295 por cada edificio de centro de datos), motivo por el cual el campus se encuentra sometido a la tramitación de la autorización ambiental integrada). No obstante, estos equipos solo funcionarán en caso de corte del suministro eléctrico de la red y, ocasionalmente, durante las comprobaciones rutinarias de mantenimiento.

Suministro con energía 100% renovable

En el caso de la expansión de los centros de datos de Amazon Web Services (AWS) en Aragón la demanda eléctrica prevista ascenderá a más de 10.800 GWh cuando se alcance la máxima capacidad (más de 1.600 de potencia instalada), lo que supera incluso el consumo total actual de la comunidad.

Desde QTS, la empresa de Blackstone promotora del centro de datos, destacan que el proyecto Rhodes cuenta con sistemas avanzados de monitoreo para medir en todo momento el consumo energético. El promotor establecerá un contrato con una empresa para el suministro de electricidad a partir de múltiples fuentes libres de carbono, priorizando los recursos renovables con el sistema conocido como acuerdo de compra de energía o PPA, por sus siglas en inglés. El objetivo es cubrir el 100% de las necesidades eléctricas del campus con fuentes libres de carbono.