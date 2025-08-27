Un conocido pueblo de Aragón aspira a un premio por la conservación de su casco antiguo

El pueblo altaoaragonés de Aínsa ha resultado nominado en la II edición de los premios de los lectores + Historia, creados desde la revista Historia National Geographic, en la categoría de 'Mejor conservación de casco histórico amurallado'. El objetivo de estos galardones es reconocer la labor que realizan todo tipo de entidades para preservar y dar a conocer la cultura y la historia de diferentes lugares del país. Por ello, serán los lectores quienes emitan sus votos hasta el próximo 12 de octubre en las seis categorías establecidas.

Aínsa compite en la categoría 'Mejor conservación de casco histórico amurallado' con Ciudad Rodrigo (Salamanca), Besalú (Girona), Trujillo (Cáceres) y Dalt Vila (Ibiza). En esta categoría, tal y como especifican desde la organización, "se premia a aquellos ayuntamientos de ciudades o pueblos españoles amurallados que hayan dotado a su casco histórico de los elementos suficientes para que éste se revalorice y constituya un recorrido interesante y clave para reconocer determinado período de la historia de España".

"Estamos muy agradecidos a la revista por la nominación. Es una manera de hacernos eco de nuestro patrimonio ante un público especializado que sabrá reconocer el valor y el trasfondo histórico de nuestra villa medieval", ha destacado el alcalde Enrique Pueyo.

"El casco antiguo de Aínsa es un Bien de Interés Cultural que cada año atrae a cientos de miles de visitantes, y en él hemos invertido en los últimos años, y gracias a los talleres experienciales del Inaem, más de un millón de euros para la mejora y la rehabilitación del entorno de la muralla", ha añadido.

"Hoy en día tanto turistas como habitantes disfrutan de esta villa medieval, pues se trata de uno de los enclaves más importantes en los inicios de la reconquista en el siglo VIII. Y desde donde se fueron ganando posiciones para seguir creando el Reino de Aragón y a la postre lo que sería después el Reino de España", ha concluido.

Los votaciones se podrán realizar a través del enlace 'https://historia.nationalgeographic.com.es/a/categoria-mejor...', siendo obligatorio votar en cada una de las categorías, hasta el próximo 12 de octubre.