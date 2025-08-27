Las familias denuncian el cierre de 185 aulas de conciliación gratuitas durante las tardes

Las familias aragonesas se encontrarán esta vuelta al colegio con un inconveniente imprevisto. La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (FAPAR) ha lamentado este miércoles que el Gobierno de Aragón haya recortado el Plan Corresponsables "al no complementar el 25% de financiación" que el Ministerio de Igualdad ha solicitado a las comunidades. Así, la entidad denuncia que esta decisión afecta al menos a 23 Institutos y 162 centros públicos de Infantil y Primaria que el curso pasado dispusieron de aula de tarde para conciliación y que no podrán ofrecerla de forma gratuita a sus familias en el curso que comienza.

La entidad narra que en el año 2021 la decretaría de estado de Igualdad publicó este plan de ayudas que se plantea como objetivos favorecer la conciliación de las familias con niñas, niños y jóvenes menores de 14 años (extendido hasta los 16 desde el 2022) con un enfoque de corresponsabilidad entre hombres y mujeres, crear empleo de calidad en el sector de cuidados y dignificar y certificar la experiencia profesional de cuidado no formal. Para ello ha destinado hasta el pasado año 190.000.000 euros anuales, de los que a Aragón le correspondieron en ese ejercicio 10.521.173, se los que aproximadamente seis se han destinado a asuntos educativos.

Este año, la dotación ministerial es de 142.500.000 euros, de los que a Aragón se destinan 7.887.511, por lo que correspondería a la DGA aportar 2.629.170 euros "de los que ha decidido no corresponsabilizarse", lamenta el presidente de la asociación, Miguel Ángel Sanz. A esta convocatoria que, hasta ahora ha supuesto la gratuidad del servicio que se presta a las familias, se sumaron el pasado curso 302 centros públicos, seis más que el curso anterior y 50 concertados, siete más que el curso anterior. En los centros públicos se solicitaron 1.171 grupos, 107 grupos más que el curso anterior; 921 en horario de mañana (63 grupos más) y 250 en horario de tarde (44 grupos más).

El incremento con respecto al curso 2023-2024 fue importante, pero aún lo es más si comparamos los datos del primer año en el que se solicitaron un total de 466 grupos (705 grupos más en horario de mañana y 151 más en horario de tarde). "Este fuerte incremento en la demanda pone de manifiesto la necesidad del programa, muy valorado por las familias, especialmente las que tienen hijos e hijas en Infantil y Primaria y en el medio rural donde siempre ha sido más difícil establecer programas de conciliación por sus elevados costes", indican. De hecho, según el listado hay 163 localidades de Aragón pertenecientes a centros rurales agrupados con aulas de madrugadores para el próximo curso escolar.

Desde FAPAR indican también que han reclamado la ampliación del programa a periodos vacacionales, que suponen serios problemas de conciliación a muchas familias, especialmente las más vulnerables. "Por el contrario nos encontramos con que las familias aragonesas tendrán más problemas para conciliar en el curso escolar que está en vísperas de su inicio", aseguran.