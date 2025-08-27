Filas en las papelerías de Zaragoza con el regreso de 'Volveremos': "Se nos acumulan las ventas estos días"

La vuelta al cole en Aragón viene acompañada un año más del programa Volveremos, que ha comenzado este miércoles y ya se ha dejado notar en muchas de las papelerías y librerías de Zaragoza, donde durante la mañana se han formado largas filas para obtener material escolar con descuentos.

La Librería General, la papelería Siglo XXI o tiendas como Folder o Carlin han recibido a numerosas familias que, tras el verano, han aprovechado el estreno de los descuentos para comprar. También era un día esperado por muchas papelerías, que estos días hacen su agosto con la venta de material para la vuelta al cole. En locales de barrio, el programa Volveremos les ayuda a reforzar el negocio local y, sobre todo, a vender más gracias a los descuentos que se generan. Es el caso de la papelería Baúl, en San Vicente Martir, donde estos días "siempre esperamos más ventas”, según explica su propietaria.

Pilar Muñoz, este miércoles, en la papelería Carlin de la calle Carmen de Zaragoza. / JOSEMA MOLINA

Con cada inicio de curso, lo que suelen hacer las familias es esperar a la activación de Volveremos para empezar a comprar libros, mochilas, lapiceros y diferente material. "Se hacen el listado de lo que quieren y así lo dejamos preparado”, añade. Desde la papelería Folder situada en Pedro María Ric, una trabajadora afirma que es "una temporada fuerte" para ellos y se nota mucho la diferencia entre el día de antes y el día que empieza Volveremos. "Se aprecia más en estos días puntuales”.

En la papelería Carlin, en la calle Carmen, su propietaria Pilar Muñoz asegura que Volveremos es "una ayuda y aunque se nos acumulan las ventas en estos días, lo más importante es que la gente venga al pequeño comercio”, apunta.

Cartel del programa "Volveremos" en la papelería El Baúl en Zaragoza / El periódico de Aragón

En cuanto a los productos más vendidos en esta campaña de vuelta al cole, siempre son los típicos: libros, cuadernos, agendas o bolis. “Nos vienen con la lista del cole y aprovechan a comprar productos más caros como mochilas o cartuchos de impresora", dice Muñoz. "Se nota que si quieren alguna cosa un poco más cara, se esperan a que esté la aplicación activa para comprar”, indica.

Uno de los puntos donde se han formado filas este miércoles ha sido la Librería General, el plaza Aragón. "Antes de abrir ya había fila en la puerta para entrar”, apunta una de las encargadas. "La vuelta al cole supone muchos gastos para las familias, por lo que el programa Volveremos es una ayuda en el sentido de que no se fijan tanto en los precios", añade.

Por parte de los compradores, el programa ha vuelto a ser bien acogido. "Uso la aplicación cuando van saliendo las campañas. Lo he usado en varios comercios, sobre todo de aquí del barrio”, cuenta a este diario un padre acompañado de sus dos hijos. “Compro más porque, como hay esta bonificación, pues lo incita y aprovechamos”, añade.

En la papelería Sobresaliente, en la calle Canfranc, una mujer compraba este miércoles material para sus nietos. "A parte de por el colegio, la uso bastante cuando hay otras campañas, sobre todo en tiendas de alimentación y zapaterías", indica.