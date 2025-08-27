El 'hub de Defensa' de Aragón se presentará el 10 de septiembre en Zaragoza con la ministra Robles

Ya hay fecha oficial para la presentación del 'hub' de Defensa de Aragón, que había echado a andar sin una presentación oficial. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha deslizado desde el aeropuerto de Teruel la fecha en la que tendrá lugar la presentación oficial, prevista para hace meses, pero que tuvo que posponerse por problemas de agenda. Así, será el próximo 10 de septiembre en Zaragoza cuando tenga lugar la puesta de largo oficial.

Después de felicitar ayer desde el Senado al Gobierno de Aragón por su buen hacer en la lucha contra los incendios, hoy Margarita Robles ha ahondado en las buenas relaciones y la cooperación entre el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón en esta materia y ha defendido que el proyecto del Ejército del Aire y el Espacio en el aeropuerto de Teruel es "absolutamente compatible con el resto de proyectos que hay" actualmente en el aeropuerto turolense.

"A mí solamente me corresponde una vez más dar las gracias al Gobierno de Aragón y poner de relieve ese vínculo tan grande que existe entre Aragón y nuestras Fuerzas Armadas. Si hay un lugar en el que se sienten orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas es en Aragón", ha defendido.

"Quiero agradecer nuevamente ese trabajo conjunto entre administraciones. En Zaragoza, el día 10 vendremos para el tema del 'hub logístico'. Y esta es la forma en la que hay que trabajar: pensando en nuestros ciudadanos, en España como gran país", ha dicho Robles, deslizando la fecha de presentación del hub de Defensa que había tenido que retrasarse por problemas de agenda hasta ahora.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno aragonés ha celebrado el respaldo del Ministerio de Defensa al hub logístico y de la Defensa que ha impulsado el Ejecutivo aragonés, de la mano de la Delegación de Defensa en la comunidad y junto a la Delegación del Gobierno en Aragón.

"El día 10 (la ministra) vendrá a Aragón a seguir apoyando ese hub de Defensa que es fundamental para el ministerio, para las empresas e instituciones como el Gobierno de Aragón el Ayuntamiento de Zaragoza, la Delegación de Defensa, y la Delegación del Gobierno", ha empezado Mar Vaquero, que ha recordado que se reunieron "hace meses con el Ministerio de Defensa y se confirma este importante apoyo al hub de Defensa". "Ello supone impulsar un nuevo sector emergente que contribuye a la diversificación de la economía y que es un proyecto que ha sido un acierto", ha celebrado la vicepresidenta y consejera de Economía del Gobierno que lidera Jorge Azcón.

Vaquero ha recordado la "tradición militar y de vinculación a las fuerzas armadas de Aragón", no solo por ser la comunidad autónoma que más efectivos militares concentra, 15.500, "sino también por la importancia de sus infraestructuras y a las que se une ahora este proyecto".

Así, la vicepresidenta ha considerado que la apuesta del ministerio por Teruel es un espaldarazo a este hub y, a su vez, el anuncio de la ministra, un respaldo a la iniciativa del hub aragonés. "La apuesta del Ministerio de Defensa por el hub es un gran refuerzo para empresas, instituciones y sirve para consolidar un valor que creo que es bien recibido por todos los ciudadanos, como son la seguridad y la Defensa".

Por otro lado, Vaquero ha considerado que "lo importante es descentralizar el impulso al sector de la Defensa y que pueda ser receptor de ello las tres provincias". Con la apuesta por el futuro Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea en el aeropuerto turolense, ha dicho Vaquero, "queda claro que la atracción de proyectos de este tipo hará singular a la provincia de Teruel".