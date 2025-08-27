Un incendio en Guadalajara corta la circulación de todos los trenes de alta velocidad entre Zaragoza y Madrid

La circulación de la alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Barcelona se encuentra suspendida este miércoles en el tramo entre Yebes y Brihuega, ambos puntos de la provincia de Guadalajara, por un incendio próximo a la vía. Esta incidencia afecta a todos los trenes que recorren la línea en Zaragoza y Madrid.

El gestor ferroviario, Adif, ha confirmado en sus redes sociales la interrupción entre estos dos puntos sobre las 16.30 horas y, por el momento, ha afectado a dos trenes que han sido retrocedidos hasta la localidad de Brihuega. Según el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Fidas), un incendio forestal se ha detectado en el paraje de El Sotillo, en la localidad de Yebes, sobre las 16 horas de este miércoles.

Renfe ha explicado que hay al menos seis de sus trenes afectados por este fuego, uno detenido en Ariza (Zaragoza) y otro en Calatayud (Zaragoza), ambos con destino Madrid, mientras que un tren Madrid-Figueres ha sido detenido y no ha salido todavía de la estación.

Otros de los trenes afectados son el Alvia que salía desde Pamplona a las 15.08 horas con destino a Madrid, que también se encuentra parado en Calatayud, igualmente el AVE entre Barcelona y Sevilla, que se ha quedado parado antes de su salidad desda Zaragoza y el Avlo que cubre la línea entre Madrid y Barcelona, con salidad prevista a las 17.27, que no ha efectuado su salida de la madrileña estación de Atocha.