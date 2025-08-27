Nuevo accidente laboral: muere el dueño de una empresa de Cadrete al caerse del tejado

Las tragedias laborales están ensombreciendo el verano en Aragón, tiñendo de luto una temporada que debería ser de descanso y alegría. Este miércoles, una nueva víctima mortal se ha sumado a la ya extensa y dolorosa lista de fallecidos en accidentes laborales, lo que convierte este mes de agosto en uno de los más trágicos que se recuerdan en la comunidad autónoma. El propietario de una pequeña empresa de transporte, ubicada en la localidad zaragozana de Cadrete, ha perdido la vida tras precipitarse al vacío desde la cubierta de la nave donde opera su negocio.

El accidente ocurrió alrededor de las 13.30 horas, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil. La víctima, dueño de la empresa Palenzuela García, dedicada al transporte e instalación de muebles, se encontraba realizando labores de mantenimiento o reparación en la cubierta de su nave. Según las primeras informaciones proporcionadas por UGT, el hombre pisó una claraboya, lo que provocó su caída desde una altura considerable, causándole heridas fatales que acabaron con su vida.

Inmediatamente después del suceso, efectivos de la Guardia Civil, junto con la Policía Judicial y la Inspección de Trabajo, se desplazaron al lugar para investigar las circunstancias del accidente. Aunque las causas exactas aún están bajo investigación, las primeras hipótesis apuntan a que el fallecido no llevaba puestos los equipos de protección individual o colectiva necesarios para trabajos en altura, una medida de seguridad imprescindible en este tipo de labores. Hasta el momento, no se ha confirmado la edad de la víctima ni otros detalles personales.

En lo que va de 2025, los sindicatos han registrado al menos 27 trabajadores fallecidos en accidentes laborales en Aragón, una cifra alarmante que se acerca peligrosamente a las 33 víctimas mortales contabilizadas en accidentes de tráfico en el mismo periodo. En apenas dos semanas, el goteo de tragedias laborales ha sumado siete vidas perdidas, una estadística devastadora que viene a confirmar que ese “contador de la vergüenza” acuñado por los sindicatos sigue sumando víctimas

Esta lacra, lejos de remitir, sigue golpeando con crudeza a la comunidad, dejando tras de sí un rastro de dolor y una urgente llamada a reforzar las medidas de prevención y seguridad en los entornos laborales.