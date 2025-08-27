El nuevo Centro de Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea llevará una inversión de 42 millones al aeropuerto de Teruel

El Gobierno de España invertirá 42 millones en el aeropuerto de Teruel para crear el Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea (CIEMA) del Ejército del Aire y del Espacio que prevé crear 350 emplos directos e indirectos en Teruel y su entorno. La instalación se convertirá en "estratégica" para el Ministerio de Defensa, para el Gobierno de España, la UE y la OTAN, ya que permitirá desarrollar actividades de adiestramiento de pilotos y prevé también la construcción de una pista de tierra en la zona oeste del actual aeropuerto, que será la segunda en España desde la que se permitirá la salida de los aviones A400, claves en el despliegue militar aéreo.

Así lo han anunciado, desde las instalaciones del propio aeropuerto, la ministra de Defensa, Margarita Robles; la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce; y el general de División del Ejército del Aire Andrés Maldonado; junto a los representantes del Gobierno de Aragón, la vicepresidenta, Mar Vaquero, y el consejero de Fomento, Octavio López, así como la alcaldesa de Teruel, Emma Buj. En un acto en el que los políticos del PP y el PSOE han ensalzado la colaboración interinstitucional, todos han destacado las virtudes de Teruel y su cielo para acoger estas nuevas instalaciones militares, en el contexto de refuerzo de las políticas de Defensa en la Unión Europea y en España.

"El objetivo es facilitar y mejorar la instrucción y el adiestramiento de las unidades de transporte aéreo y de las unidades de apoyo al despliegue aéreo, incluyendo la posibilidad de construir un campo de vuelos o una pista de tierra", ha detallado el general de División Maldonado, que ha destacado que "el aeropuerto de Teruel es una ubicación excelente para establecer ese centro, por criterios aeronáuticos, de seguridad, de apoyos, y la existencia de zonas para la construcción del centro", así como "el amplio abanico de posibilidades de entrenamiento que ofrece, la buena climatología para actividades aéreas y la baja densidad de tráfico aéreo".

La ministra de Defensa y la secretaria de Estado saludan a los representantes del Ejército. / GOBIERNO DE ARAGÓN

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha sido la encargada de desgranar las cifras del proyecto, que supondrá una inversión de 42 millones de euros y prevé la creación de 350 empleos directos e indirectos. "La creación del CIEMA va a llevar asociada una importante inversión del Gobierno de España, con una inversión inmediata de 42 millones de euros", ha destacado la secretaria de Estado. "Con esta inversión queremos potenciar de forma positiva el entorno de innovación tecnológico y tener un impacto positivo en la economía local y regional. España ha decidido apostar por Teruel", ha defendido.

Así, se pretende que las nuevas instalaciones sirvan para impulsar una "estrategia industrial y de defensa que contribuya al desarrollo económico y empresarial". "El impacto estimado será de 350 puestos de trabajo directos e indirectos en Teruel y su entorno", ha subrayado Valcarce.

Robles avanza la presentación del 'hub logístico' el 10 de septiembre

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha ahondado en las buenas relaciones y la cooperación entre el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón en esta materia y ha defendido que el proyecto del Ejército del Aire y el Espacio es "absolutamente compatible con el resto de proyectos que hay" actualmente en el aeropuerto turolense.

"A mí solamente me corresponde una vez más dar las gracias al Gobierno de Aragón y poner de relieve ese vínculo tan grande que existe entre Aragón y nuestras Fuerzas Armadas. Si hay un lugar en el que se sienten orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas es en Aragón", ha defendido.

"Quiero agradecer nuevamente ese trabajo conjunto entre administraciones, en Teruel. En Zaragoza, el día 10 vendremos para el tema del 'hub logístico'. Y esta es la forma en la que hay que trabajar: pensando en nuestros ciudadanos, en España como gran país", ha dicho Robles, deslizando la fecha de presentación del hub de Defensa que había tenido que retrasarse por problemas de agenda hasta ahora.