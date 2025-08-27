El uso de pantallas en niños y adolescentes: la verdadera 'fábrica' de miopes

El uso temprano de las pantallas puede disparar la miopía infantil. Son varios los estudios a nivel nacional e internacional que lo corroboran y, desde el Colegio de Ópticos-Optometristas de Aragón, advierten de los peligros de una exposición a las pantallas desde el nacimiento o en niños pequeños. De hecho, recomiendan "pantallas cero" hasta los ocho años.

"Un niño nace con hipermetropía, lo contrario a la miopía, la cual va bajando hasta que se convierte en próxima a cero. Si a ese niño le decimos que mire de cerca, no es que le demos la posibilidad, es que le estamos obligando a hacerse miope". Así resume el presidente del Colegio de Ópticos-Optometristas de Aragón, Carlos Serrano, la evolución desfavorable de una visión que apenas echa a andar por culpa de las pantallas, justo en el momento vital en el que supone un mayor impacto.

Un reciente estudio del National Institutes of Health (NIH) señala que, aunque ahora se roza el 30%, dentro de 25 años alrededor del 50% de la población mundial sufrirá miopía, la afección por la cual los objetos lejanos se ven borrosos.

Serrano pone un dato sobre la mesa: "Si un niño de 3 años usa pantallas, dentro de 4 o 5 años será miope seguro", sostiene rotundo; y aclara que este efervescente fenómeno está directamente ligado a la miopía y al posible desarrollo de patologías asociadas como los desgarros o los problemas en la retina.

De hecho, a día de hoy, el 19% de los niños y las niñas residentes en España de entre 5 y 7 años padecen miopía y se estima que en 2030 esa cifra ascenderá al 30,2% si continúa el ritmo actual de crecimiento, según un estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Europea de Madrid y la Fundación Alain Afflelou.

La solución, según este experto, está en retrasar la aparición de este estímulo hasta casi la adolescencia. "Hasta los 7 u 8 años, pantallas cero, porque si una miopía aparece a los 5 llegará a las 4, las 6 o las 10 dioptrías en unos años, puesto que el ojo aún se está adaptando", señala Serrano.

'Pantallas cero' hasta los 8 años

Por su parte, a modo de autocrítica, Serrano insiste en que las familias prediquen con el ejemplo. "El problema somos los padres, porque los niños te ven usando el teléfono y quieren hacer lo mismo", señala. Por eso, propone que los más pequeños miren "un cubo, una caja o una pelota" antes que "una pantalla con cosas muy pequeñitas que verán a menos de 20 centímetros porque tienen los bracitos cortos", cuando el mínimo recomendado es de mantener una distancia de unos 40 centímetros. Asimismo, Serrano habla de que también en los colegios "el uso de ordenadores y tablets" debe estar controlado para evitar problemas mayores.

No es solo la pérdida de nitidez en la visión, Serrano también habla de la famosa fatiga visual en adultos provocada por el "síndrome visual informático" que cursa con "cansancio, lagrimeo y ojos rojos y secos", así como de las alteraciones del sueño en los adolescentes. "Se duermen con el teléfono en la mano viendo Instagram o TikTok", expone Serrano, quien atribuye "que duerman mucho peor" a la luz azul que expiden las pantallas y que, en muchas ocasiones, "afecta a la segregación de melatonina" si se excede de lo recomendable: no más de una hora y media de uso al día.

Mirar lejos, salir a la calle y descansar la vista cada media hora

El abecé que recomienda Serrano, aparte de evitar el uso de pantallas media hora antes de ir a la cama, es 'la regla 20-20-20'. Este consiste en que, cada 20 minutos de trabajo con dispositivos electrónicos o actividades de visión cercana, hay que mirar un objeto que esté al menos a 20 pies (unos 6 metros) de distancia durante 20 segundos. Además, este optometrista recomienda "romper ese esfuerzo visual de cerca" volviendo a lo básico: "salir a la calle, tener espacios largos donde mirar y, cada dos horas, descansar totalmente la vista de las pantallas".

Este optometrista de Aragón se basa en su experiencia profesional para lanzar un dato alarmante. "Cuando yo estudiaba, a los 22 o 24 años la miopía dejaba de subir porque uno dejaba de estudiar, pero ahora los casos que representan un 95% de la miopía más común se ha disparado y sigue subiendo porque estamos mucho en entornos cerrados y muy poco al aire libre", aclara. Y en tono de preocupación advierte con una frase contundente a las familias que han asumido el "niño con el móvil en el carrito" como norma: "Estamos fabricando miopes".