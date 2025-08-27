Reabre la carretera de Almochuel tras la dana de junio

La Diputación Provincial de Zaragoza ha reabierto ya el acceso a Almochuel y terminará en los próximos días el arreglo de las otras dos carreteras provinciales que quedaron cortadas por la dana del pasado mes de junio, las de Almonacid de la Cuba y Villar de los Navarros. El presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, ha visitado est miércoles las obras, que han supuesto una inversión de 1,3 millones de euros tramitada por el procedimiento de urgencia. También ha recorrido otros municipios afectados por las fuertes lluvias en el Campo de Belchite y el Campo de Daroca.

“La dana se produjo el 13 de junio y menos de dos meses y medio después las tres carreteras están terminadas o casi terminadas. Cumplimos así nuestro compromiso de reabrirlas lo antes posible para que tanto los vecinos de Almochuel, Almonacid y Villar de los Navarros como el resto de usuarios de esas vías provinciales puedan volver a circular por ellas con total seguridad y ya no tengan que seguir utilizando los caminos que han tenido que usar durante este tiempo”, ha destacado Sánchez Quero, que además de esas localidades a lo largo del dia también va a visitar municipios como Azuara, Herrera de los Navarros y Letux acompañado de los diputados provinciales Miguel Sanz y Charo Lázaro.

El presidente ha recordado que las obras para reparar las tres carreteras cortadas se declararon de urgencia y se adjudicaron el 24 de junio, solo 11 días después de la dana. “Gracias al excelente trabajo de nuestros técnicos hemos actuado rápido y bien dando respuesta a una situación muy complicada para los municipios afectados... La Diputación de Zaragoza siempre cumple con los pueblos”, ha insistido.

Inversión en los arreglos de las carreteras

En concreto, la crecida del Aguasvivas excavó los terraplenes en un tramo de unos 250 metros llevándose gran parte de la plataforma de la carretera y uno de los estribos del puente que cruza el río. Así, para reabrir el aceso a Almonchuel ha habido que construir un muro de contención lateral a base de escollera que también ha servido para reponer el estribo del puente y rellenar el terraplén de la carretera. Se han invertido 322.000 euros.

Para el arreglo del acceso a Almonacid de la Cuba (ZP-2204), se han invertido 567.000 euros porque el río Aguasvivas desbordó la presa romana y dañó un tramo urbano de carretera de unos 300 metros llevándose parte de la plataforma e incluso el muro que la sostenía. Como consecuencia, habido que construir un muro de contención de escollera de unos 70 metros y reponer la plataforma de la carretera en todo el tramo afectado.

La carretera de Almonacid tras la dana de junio, destrozada. / DPZ

Además, el desbordamiento de varios barrancos destrozó la carretera que da acceso a Villar de los Navarros (ZP-3301) en diferentes puntos llevándose la plataforma en sus totalidad o en gran parte. En ellos ha habido que construir una escollera y reponer la plataforma de la carretera, para lo que se han invertido 369.000 euros.

En las tres carreteras los trabajos incluyen, además, la reposición del firme, de las biondas de protección y de la señalización tanto vertical como horizontal.