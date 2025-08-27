Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los famosos aragoneses favoritos para compartir un BlaBlaCar

El mundo de la música es el preferido entre los votantes de la encuesta y Jorge Azcón está entre los presidentes autómicos

Un coche de BlaBlaCar.

Un coche de BlaBlaCar. / Agencias

Luis Alloza

La cantante Eva Amaral es la opción favorita de los aragoneses para compartir un BlaBlaCar, con un 35 % de los votos, seguida del rapero Kase.O (27 %) y el humorista y presentador Miki Nadal (25 %), según una encuesta realizada por la plataforma en la que se sitúa en cuarta posición la celebrity Georgina (24 %) y en quinta, el cantante Enrique Bunbury (19 %).

A nivel nacional Rafa Nadal es el famoso favorito de los españoles para compartir un BlaBlaCar, seguido de Alejandro Sanz y Dani Rovira, según una encuesta de la plataforma en la que muchos de sus usuarios querrían ver viajar juntos a David Broncano y Pablo Motos y en la que Isabel Díaz Ayuso sale como la política mejor valorada.

Con el 25 % de los votos de los más de 8.000 entrevistados, el tenista encabeza el 'Top 10' de la quinta edición de la encuesta '¿Con quién viajarías en un BlaBlaCar?’, seguido del compositor y cantante (20 %) y del actor (16 %).

La lista la completan, por este orden, Rosalía y Fernando Alonso, con el 15 %; Antonio Banderas y Aitana (14 %); Carlos Alcaraz y Mario Casas (12 %) y Lamine Yamal (11 %).

En esta edición, la compañía también ha querido saber a qué parejas polémicas del momento querrían ver los usuarios juntas en un BlaBlaCar. Así, casi el 30 % ha elegido a los presentadores Pablo Motos y David Broncano, más del doble de los que quisieran ver a las cantantes Aitana y Lola Índigo (14,4 %) o al portavoz de ERC Gabriel Rufián y a Vito Quiles (14,1 %). Por detrás se encuentran el 'streamer' Ibai Llanos y el exfutbolista Gerard Piqué (13 %) y la actual cantante de La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, y su antecesora, Leire Martínez (10 %).

Dentro del mundo de la política, gana un año más, con un 29 %, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que saca dos puntos al expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla y once al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta Yolanda Díaz, ambos con el 18 %. Cierra la tabla el alcalde de Vigo (Pontevedra), Abel Caballero, con un 17 %.

Como presidentes autonómicos favoritos, a la madrileña le siguen la de Extremadura, María Guardiola (17 %); la de Navarra, María Chivite (13 %); el de La Rioja, Gonzalo Capellán (9 %), y el de Aragón, Jorge Azcón (8,8 %). Después se sitúan el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page (8,4 %); el de Andalucía, Juanma Moreno (8 %); Galicia, Alfonso Rueda (6 %); Asturias, Adrián Barbón (5 %); y Murcia, Fernando López Miras (4 %).

Ayuso es además la preferida de los madrileños, que supera así a la actriz Carmen Machi y al cantante C.Tangana, ambos empatados con un 24 %.

Estos son los famosos aragoneses favoritos para compartir un BlaBlaCar

