Estos son los famosos aragoneses favoritos para compartir un BlaBlaCar

La cantante Eva Amaral es la opción favorita de los aragoneses para compartir un BlaBlaCar, con un 35 % de los votos, seguida del rapero Kase.O (27 %) y el humorista y presentador Miki Nadal (25 %), según una encuesta realizada por la plataforma en la que se sitúa en cuarta posición la celebrity Georgina (24 %) y en quinta, el cantante Enrique Bunbury (19 %).

A nivel nacional Rafa Nadal es el famoso favorito de los españoles para compartir un BlaBlaCar, seguido de Alejandro Sanz y Dani Rovira, según una encuesta de la plataforma en la que muchos de sus usuarios querrían ver viajar juntos a David Broncano y Pablo Motos y en la que Isabel Díaz Ayuso sale como la política mejor valorada.

Con el 25 % de los votos de los más de 8.000 entrevistados, el tenista encabeza el 'Top 10' de la quinta edición de la encuesta '¿Con quién viajarías en un BlaBlaCar?’, seguido del compositor y cantante (20 %) y del actor (16 %).

La lista la completan, por este orden, Rosalía y Fernando Alonso, con el 15 %; Antonio Banderas y Aitana (14 %); Carlos Alcaraz y Mario Casas (12 %) y Lamine Yamal (11 %).

En esta edición, la compañía también ha querido saber a qué parejas polémicas del momento querrían ver los usuarios juntas en un BlaBlaCar. Así, casi el 30 % ha elegido a los presentadores Pablo Motos y David Broncano, más del doble de los que quisieran ver a las cantantes Aitana y Lola Índigo (14,4 %) o al portavoz de ERC Gabriel Rufián y a Vito Quiles (14,1 %). Por detrás se encuentran el 'streamer' Ibai Llanos y el exfutbolista Gerard Piqué (13 %) y la actual cantante de La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, y su antecesora, Leire Martínez (10 %).

Dentro del mundo de la política, gana un año más, con un 29 %, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que saca dos puntos al expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla y once al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta Yolanda Díaz, ambos con el 18 %. Cierra la tabla el alcalde de Vigo (Pontevedra), Abel Caballero, con un 17 %.

Como presidentes autonómicos favoritos, a la madrileña le siguen la de Extremadura, María Guardiola (17 %); la de Navarra, María Chivite (13 %); el de La Rioja, Gonzalo Capellán (9 %), y el de Aragón, Jorge Azcón (8,8 %). Después se sitúan el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page (8,4 %); el de Andalucía, Juanma Moreno (8 %); Galicia, Alfonso Rueda (6 %); Asturias, Adrián Barbón (5 %); y Murcia, Fernando López Miras (4 %).

Ayuso es además la preferida de los madrileños, que supera así a la actriz Carmen Machi y al cantante C.Tangana, ambos empatados con un 24 %.