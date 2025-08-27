Sorprenden a un hombre con un arma de aire comprimido en una calle de Huesca

Agentes de la Policía Local de Huesca han sorprendido, esta madrugada, a un individuo que portaba un arma en la vía pública de manera negligente al hacerlo de forma visible para el resto de ciudadanos.

Tras las oportunas comprobaciones, se verificó que el arma correspondía a un dispositivo de aire comprimido. Los agentes procedieron a la incautación inmediata del arma y a la correspondiente denuncia de la persona implicada por portarla sin disponer de la tarjeta de armas reglamentaria y hacerlo en un lugar no autorizado, la vía pública visible para el resto de ciudadanos, es decir, de forma negligente.

Estas actuaciones se enmarcan en lo dispuesto por la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, normativa que regula y sanciona este tipo de conductas con el objetivo de garantizar la seguridad colectiva y evitar posibles riesgos para la ciudadanía.

El Ayuntamiento de Huesca agradece la labor preventiva y de control desarrollada por la Policía Local, que contribuye cada día a mantener la seguridad en la ciudad.