¿Por qué a los de Tarazona se les llama 'turiasonenses'? El inesperado origen se remonta más de 2.000 años

Tvriaso, según narra la leyenda y el escudo de la ciudad, fue edificada por Tubalcaín y reedificada por Hércules. Contó con pobladores celtíberos, que la llamaron Triasu o Driasu; romanos, conociéndola como municipium Tvriaso; visigodos, musulmanes y judíos, como Tirasone. Y, por último, con la llegada de los cristianos, la ciudad pasó a designarse Tirasona y, ya, la denominación actual de Tarazona.

En el escudo de la ciudad, desde el siglo XVI, figura "Tubalcain me aedificavit. Hércules me reaedificavit", en referencia a los orígenes de la ciudad. Existen noticias documentales de la acuñación de moneda en la en Turiasu desde el siglo II a.C.. Históricamente, Tarazona ha sido frontera entre los reinos de Castilla, Navarra y Aragón. En la actualidad, cuenta con casi 11.000 habitantes a los que se conoce con el gentilicio de turiasonenses.

Capital de la comarca de Tarazona y el Moncayo, en el valle medio del río Queiles, Tarazona se sitúa en una encrucijada de caminos entre Aragón, La Rioja, Navarra y Castilla y León. Esta singularidad, unida a que la comarca es un paso natural entre la Meseta Norte y el valle medio del río Ebro, han otorgado a Tarazona un carácter estratégico durante siglos.

Manuel Gargallo Sanjoaquín explica en su publicación "Toponimia turiasonense (I)" que "la toponimia turiasonense tiene análogas características a la de otras regiones. Sus topónimos son, como cerros testigos, «fosilizaciones —dirá Manuel Alvar— que manifiestan estados arcaicos de la evolución lingüística», amén de accidentes geográficos o de etapas históricas que hablan de los pueblos que por aquí anduvieron o se asentaron: gentes pertenecientes a un sustrato preindoeuropeo, celtas, celtíberos, romanos, árabes, etc.".

"Este topónimo es el resultado de un proceso evolutivo que se inicia a partir del celtíbero Turias(s)o , tal como figura en las primeras monedas acuñadas en la ceca de esta ciudad, en alfabeto ibérico", cuenta Gargallo Sanjoaquín sobre el que sería el origen del gentilicio "turiasonense";

Añade esta publicación referencia al libro "Historia de la Fidelísima y Vencedora Ciudad de Tarazona" (Madrid, 1929) de José María Sanz, en el que se recoge que "los visigodos la llamaron Tyrassona, siendo Idacio el primero que introdujo esta modificación al contarnos la muerte del Obispo León el año 449 y siguiéndola los Obispos, quienes al suscribir los Concilios la llamaban Ecclesia Tyrassonae. El ablativo Turiasone de la declinación Turiaso -Turiasonis lo convirtieron en genitivo de Turiasona - Turiasonae".

Otra teoría

Aunque esta primera es la teoría más apoyada, la Wikipedia recoge que diferentes estudiosos ubican el origen del topónimo Turiazu, o Turiasu, (evolucionado en Turiaso, Tirassona, Tarazona) en la lengua vasca. Alexander Von Humboldt incluye Turiaso entre los nombres derivados de la palabra vasca iturria: fuente. Es habitual que desde el siglo XIX el topónimo Turiaso aparezca traducido como "abundancia de fuentes" a partir del vascuence.

Por lo tanto, el topónimo "turiasonense" podría derivar de Ituria-so, tras haberse perdido la letra inicial, con el significado de «buen manantial o fuente», opción defendida posteriormente también por Aloïss Heiss. Esta abundancia de agua o de fuentes se relaciona con el nacedero del Ojo de San Juan, según refleja Manuel Gonzalbes en la publicación "La ceca de Turiazu. Monedas celtibéricas en la Hispania republicana".

En la misma línea, el filólogo Robert Pocklington, hace referencia a que "el topónimo Turiasso, transcrito 'tu.r.i.a.s.u' en monedas ibéricas, puede interpretarse como 'Turi-Asso', es decir, 'Poblado de Turi', donde Asso sería una variante ibérica, del euskera auzo: 'barriada, aldea'".