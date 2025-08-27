Tarazona se prepara para la salida del Cipotegato: "Primero el almuerzo y luego a la plaza a coger sitio"

Bolsas llenas de tomates y el almuerzo con choriceta en las peñas. La localidad zaragozana de Tarazona se prepara para sus días grandes un 27 de agosto marcado por las lluvias intermitentes, que no frenan el ambiente. Momentos antes de que el Cipotegato empiece su recorrido, el personaje que este año encarna un vecino turiasonense de 43 años, las calles que dan a la plaza de España están llenas de fieles que esperan esa carrera que da comienzo a las 12 del mediodía.

En la Peña Dominguera se encargan de "lo principal". Uno de los cocineros, Javier Muro lleva toda la mañana preparando "choriceta, panceta, huevos fritos y ensaladas de tomate". Según este vecino, la historia de estos almuerzos se remonta a casi 70 años atrás. "Veréis la charanga aquí, sacaremos el muñeco que tenemos en un palo y subir a la plaza para contemplar la lluvia de tomates, aparte de la del agua", dice entre risas Muro.

Cristina, una joven que "todos los años" acude a este cita ineludible al ser de Tarazona, habla de que van a tirar "de todo; tomates lo de menos". Ella, junto a sus amigos, es de las que va "pronto a la plaza a coger sitio". Este año lo esperan, dice, con más ganas, pero también temen a la lluvia.

"Como cada 27 de agosto, puntual a la cita recibiremos al cipotegato con tomates como marca la tradición y como buenos turiasonenses estamos encantados". Son palabras de Pablo Escribano, que fue Cipotegato en 2012. Aunque "el día no es el perfecto", Escribano habla de que hay "las mismas ganas de pasarlo bien con amigos y familiares" y cuenta que el vecino que este año encarna el personaje protagonista "lleva desde los 18 años" esperando este gran momento.

Amparo, ataviada con el blanco y el azul que reina hoy en Tarazona (y lo hará hasta el 1 de septiembre), cuenta que "se espera una gran fiesta con la salida del cipotegato" que, asegura, es “lo más pintoresco”. Junto a sus a amigas, este año se pondrá "en la retaguardia" para evitar los "tomatazos". "Eso para la gente joven, que abundancia hay", dice entre risas Amparo.

Y mientras tanto, afuera de la Casa Consistorial se escuchan gritos de "¡Cipote, Cipote!" a la espera de que el arlequín vestido de rojo, amarillo y azul comience la carrera, y con ella la de los tomates. El ambiente es de nervios y las fachadas, así como los comercios, ya visten plásticos a modo de protección de la marea roja que les espera.

"Estamos con la lluvia un poco así expectantes, pero hay muchas ganas. El recorrido es pronto este año y tiene buena pinta", asegura Pablo. En su caso, no llevan las manos cargadas de bolsas de tomates, pero irán "cogiendo del suelo" para "apañarse". Este vecino ansía, sobre todo, el concierto de Magoz de Oz, que tendrá lugar este sábado a las 22:30 horas. Por otro lado, "la charanga y las peñas" se encargarán de amenizar estas fiestas patronales dedicadas a San Atilano.