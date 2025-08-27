Las tormentas vuelven a golpear a Aragón con granizo del tamaño de un puño a pocos días de la vendimia

Mientras el fuego sigue asolando el oeste de la península ibérica, en Aragón es el cielo lo que no deja de preocupar a sus habitantes. Las previsiones han vuelto a cumplirse, un día más, y las tormentas han descargado con fuerza en un frente que se ha desplazado desde las comarcas occidentales de la comunidad hacia el norte y el este de Huesca. En varios municipios del Campo de Cariñena, Campo de Daroca, Valdejalón y la Comunidad de Calatayud además del agua ha sido el granizo el que ha sido protagonista. La piedra ha alcanzado tamaños equivalentes al de un puño.

Es el pedrisco precisamente lo que en esta ocasión ha causado mayores daños, ya que gran parte de las comarcas afectadas son productoras de vino y almendras. Estos cultivos se cosechan precisamente por estas fechas por lo que las afecciones al campo, que todavía deberán evaluarse, pueden ser cuantiosas en algunas localidades que estaban a punto de recoger los frutos después de todo un año de trabajo.

Así, un día más, en un verano en el que las fuertes tormentas han sido protagonistas, las precipitaciones en forma de lluvia y granizo han dejado imágenes impactantes. En Miedes el tamaño del granizo ha alcanzado el de una pelota de tenis. La piedra ha dañado coches y tejados en amplias zonas de estas comarcas zaragozanas. Otros pueblos afectados han sido Bardallur, Urrea de Jalón, Mara y Paniza, entre otros tantos.

Los avisos de mañana

A Zaragoza capital no ha llegado el granizo pero sí la lluvia. La tromba de agua ha descargado sobre la ciudad pasadas las 17.00 horas, si bien no se han producido afecciones importantes. También en el Pirineo se han producido precipitaciones importantes, aunque no han alcanzado la magnitud de la semana pasada, cuando en municipios como Bielsa se acumularon hasta 64 litros por metro cuadrado.

Para este miércoles, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado avisos naranjas por fuertes lluvias en casi toda la comunidad por fuertes lluvias y tormentas. Solo las comarcas occidentales y centrales de Teruel se salvaban, aunque también contaban con un aviso, aunque de color amarillo, un grado menos en la escala de riesgo. Ante este panorama, el Gobierno de Aragón había activado el Plan Especial de Protección Civil ante fenómenos meteorológicos adversos de Aragón (Propcifemar) en su fase de Alerta.

Según la última actualización de datos de precipitación acumulada que ofrece la Aemet, la estación de Torla-Ordesa es la que más agua ha acumulado, con 17,4 litros por metro cuadrado hasta las 19.00 horas. Le siguen La Almunida de Doña Godina, con 17,2 litros; Huesca, 15,2 litros; Sabiñánigo, con 14 litros; y Barbastro, con 13,6 litros. Para este jueves, la agencia estatal solo mantiene el aviso amarillo en las comarcas pirenaicas.