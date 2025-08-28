El 60% de los hogares de Aragón están formados por personas solas o parejas

El envejecimiento, la baja natalidad y el cambio de hábitos sociales acaba reflejándose en las estadísticas y, en Aragón, el 60% de los hogares están formados ya por personas solas o por parejas. La cifra no ha dejado de crecer en los últimos 20 años en la comunidad autónoma y, según la última Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE) que ha analizado el Instituto Aragonés de Estadística (Iaest), la situación en Aragón supera a la media española, con más casas en las que solo vive una persona.

Los últimos datos disponibles, correspondientes a 2024, reflejan que en Aragón el 30,7% de los hogares son unipersonales, frente el 28,1% en España. Con dos personas son el 29,06%, frente al 28,78% nacional. Y los de tres, cuatro o cinco y más miembros ya están muy por debajo de estas cifras y representan el 19,68% para el caso de tres personas; 14,8% para el de cuatro; y 5,79% en el caso de cinco miembros o más. Así, la "familia tradicional" de cuatro miembros está en claro retroceso en Aragón. Además, las familias numerosas de cinco o más miembros están dos puntos por debajo de la media nacional, a pesar del ligero incremento registrado en el último ejercicio.

Hay una relación directa entre todos estos datos y la bajada de la natalidad. Así lo explica Adrián Palacios, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, que señala que "la bajada de la natalidad y el aumento de la edad media lleva a un incremento de los hogares unipersonales".

Entre 2006 y 2024, el número de hogares unipersonales ha crecido seis puntos, "y este aumento se hace en detrimento de los hogares de tres, cuatro y cinco personas". Y aunque apunta a que el cambio en la distribución de los hogares de Aragón es "complejo" ya que pueden interferir en él "muchos factores", sí que incide en que la bajada de la natalidad es clave.

De hecho, al relacionar la evolución de la tasa de natalidad desde principios de los años 2000 con el tipo de hogares que hay en la comunidad autónoma, se observa que mientras desciende el número de hijos, crece el número de hogares unipersonales. El número de hogares formados por un solo morador no ha dejado de crecer desde principios de este siglo. Es el único tipo de hogar que crece de forma paulatina, y tan solo en el último ejercicio se observa también un ligero repunte de los hogares con cinco o más personas, que pasa del 4,8% en los últimos años a 5,79% en 2024.

Aunque las estadísticas pueden reflejar, también, la convivencia de compañeros de piso o de parejas con los padres de uno de ellos, Palacios considera que se trataría de "fenómenos más marginales" que no distorsionan el hecho de que las viviendas y las familias 'tipo' de una pareja con dos hijos están dejando de ser la norma. Mientras, una mayor esperanza de vida, especialmente de las mujeres, y la decisión de quedarse soltero o soltera y sin hijos, elevan la existencia de viviendas unipersonales.

El hogar más común en Aragón: una persona o pareja sin hijos

Según refleja la Encuesta de presupuestos familiares del INE, el hogar más común en Aragón es el que forman una persona o pareja sin hijos, que representa el 27,7% del total. Seguido muy de cerca están las viviendas en las que residen una pareja de jubilados, con al menos uno de los miembros con más de 65 años, que son ya uno de cada cuatro hogares.

Por último, las parejas con hijos menores de 16 años solo representan el 13% del total. El resto, el 33,94%, se corresponde a "otro tipo de hogares" que no desglosa el Instituto Nacional de Estadística. La evolución de estos datos es clara, ya que el porcentaje de hogares con hijos dependientes económicamente ha descendido un 12% desde 2016, pasando del 25,5% de entonces, al 13% de 2024, según los mismos datos del INE y el Iaest.