Alerta por el alto riesgo de fuegos incontrolables en el Pirineo: las asociaciones hablan de una situación "crítica"

La Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (Adelpa) ha alertado de nuevo del "grave peligro" que suponen los grandes incendios forestales y ha reclamado al Gobierno de Aragón la puesta en marcha de medidas "preventivas eficaces" para proteger los bosques, montes y, sobre todo, a la población de los núcleos rurales.

El abandono del territorio, la falta de gestión forestal y un cambio climático cada vez más pronunciado, hacen que la situación del Pirineo aragonés sea "crítica". Las masas forestales no han parado de crecer de forma incontrolada y el tradicional paisaje en mosaico se ha ido perdiendo en gran parte del territorio.

Esto, unido a la abundancia de matorrales en grandes espacios, genera un "elevado riesgo" de que los incendios adquieran unas dimensiones tan grandes que "queden fuera de la capacidad de extinción de los medios", y han citado los "temibles" incendios de sexta generación que este año desgraciadamente afectan a la parte oriental de la península Ibérica.

Para el futuro del Pirineo, es imprescindible que las masas forestales estén saludables, proteger la rica biodiversidad y que los pueblos estén seguros ante una catástrofe como es un gran incendio forestal.

En conjunto

Para ello es necesario gestionar el territorio en su conjunto, atendiendo a su valor cultural, a la fauna, al ecosistema, a los recursos naturales, a la biodiversidad, al agua y a las personas que lo habitan.

"Se debe apostar de manera decidida por la inversión en el sector primario, y especialmente por la ganadería extensiva, pero también es fundamental asegurar que los perímetros de las poblaciones estén despejados y sirvan de protección frente al fuego o que las vías de acceso estén limpias a su alrededor y no conviertan a los pueblos en ratoneras", ha descrito esta asociación.

Desde Adelpa han reclamado implementar el presupuesto y hacer los cambios legislativos necesarios para que la administración autonómica, las administraciones locales y los propietarios de los terrenos puedan hacer una gestión ágil y eficaz sobre el territorio.

La presidenta de Adelpa, Begoña Dorado, ha subrayado: "Si queremos evitar catástrofes como la de Castilla y León o Galicia, se tiene que actuar con determinación. La mayoría de los municipios del Pirineo son pequeños municipios sin recursos económicos ni humanos para poder hacer frente al problema y tomar las medidas preventivas necesarias. El Gobierno de Aragón nos tiene que ayudar a reducir el riesgo para la población y para los bosques".