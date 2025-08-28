Alerta por el alto riesgo de fuegos incontrolables en el Pirineo: las asociaciones hablan de una situación "crítica"
La Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés reclama al Gobierno de Aragón la puesta en marcha de medidas "preventivas eficaces" para proteger los bosques, montes y, sobre todo, a la población de los núcleos rurales
La Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (Adelpa) ha alertado de nuevo del "grave peligro" que suponen los grandes incendios forestales y ha reclamado al Gobierno de Aragón la puesta en marcha de medidas "preventivas eficaces" para proteger los bosques, montes y, sobre todo, a la población de los núcleos rurales.
El abandono del territorio, la falta de gestión forestal y un cambio climático cada vez más pronunciado, hacen que la situación del Pirineo aragonés sea "crítica". Las masas forestales no han parado de crecer de forma incontrolada y el tradicional paisaje en mosaico se ha ido perdiendo en gran parte del territorio.
Esto, unido a la abundancia de matorrales en grandes espacios, genera un "elevado riesgo" de que los incendios adquieran unas dimensiones tan grandes que "queden fuera de la capacidad de extinción de los medios", y han citado los "temibles" incendios de sexta generación que este año desgraciadamente afectan a la parte oriental de la península Ibérica.
Para el futuro del Pirineo, es imprescindible que las masas forestales estén saludables, proteger la rica biodiversidad y que los pueblos estén seguros ante una catástrofe como es un gran incendio forestal.
En conjunto
Para ello es necesario gestionar el territorio en su conjunto, atendiendo a su valor cultural, a la fauna, al ecosistema, a los recursos naturales, a la biodiversidad, al agua y a las personas que lo habitan.
"Se debe apostar de manera decidida por la inversión en el sector primario, y especialmente por la ganadería extensiva, pero también es fundamental asegurar que los perímetros de las poblaciones estén despejados y sirvan de protección frente al fuego o que las vías de acceso estén limpias a su alrededor y no conviertan a los pueblos en ratoneras", ha descrito esta asociación.
Desde Adelpa han reclamado implementar el presupuesto y hacer los cambios legislativos necesarios para que la administración autonómica, las administraciones locales y los propietarios de los terrenos puedan hacer una gestión ágil y eficaz sobre el territorio.
La presidenta de Adelpa, Begoña Dorado, ha subrayado: "Si queremos evitar catástrofes como la de Castilla y León o Galicia, se tiene que actuar con determinación. La mayoría de los municipios del Pirineo son pequeños municipios sin recursos económicos ni humanos para poder hacer frente al problema y tomar las medidas preventivas necesarias. El Gobierno de Aragón nos tiene que ayudar a reducir el riesgo para la población y para los bosques".
