Aragón despide agosto con tregua veraniega: este es el día que más calor hará

El mes de agosto llega a su fin en Aragón con una tregua meteorológica que permitirá disfrutar del ambiente veraniego tras dos jornadas marcadas por los avisos amarillos por lluvias y tormentas, y el brusco descenso de hasta 8 grados en las máximas, registrado este jueves en distintas zonas de la comunidad, incluida su capital, Zaragoza.

Este cambio de tiempo dará un respiro perfecto para realizar planes al aire libre o una última escapada antes de la vuelta a la rutina en septiembre. Durante este último fin de semana predominarán los cielos despejados y un ambiente agradable, con temperaturas en ascenso que alcanzarán los 32 grados el domingo en lugares como Zaragoza y Teruel capital.

La previsión en Zaragoza

En la capital aragonesa, el termómetro marcará este viernes una máxima de 29 grados, dos más que durante el día de hoy, cuando las lluvias y la entrada de cierzo han provocado un notable descenso del mercurio. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el sábado se esperan cielos poco nubosos, con posibilidad de nubes altas por la tarde y vientos flojos de componente norte. Las mínimas rondarán los 17°C y las máximas llegarán a 31°C.

El domingo continuará la estabilidad atmosférica, con cielos despejados y vientos suaves, principalmente del oeste. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 32°C de máxima y descenderán hasta los 18°C de mínima.

Buen tiempo en el resto de Aragón

El resto de la comunidad también disfrutará de un fin de semana estable y plenamente veraniego, en estos últimos coletazos de la temporada antes de la vuelta al cole. El sábado se esperan máximas de 31grados en Calatayud, 30 en Alcañiz, 32 en Caspe, 29 en Calamocha, 29 en Aínsa, 26 en Jaca y 25 en Torla, con un ligero repunte de entre 3 y 3 grados el domingo. No se prevén precipitaciones en ninguna zona.

Las mínimas, que oscilarán entre los 9 y los 17 °C, garantizarán noches frescas y agradables para el descanso.