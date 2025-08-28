Covisian plantea el despido de más de 85 trabajadores en su 'contact center' de Calatayud

El grupo italiano Covisian, dedicada a servicios de telemárketing (contact center) y presente en Calatayud desde hace más de una década, ha comunicado este jueves la aplicación de un expediente de regulación de empleo (ere) que afectará a más de 85 trabajadores de su plataforma ubicada en el polígono industrial de La Charluca de la localidad bilbilitana. El despido colectivo, anunciado en plenas vacaciones estivales, se centra en la campaña de atención al cliente de Xfera Móviles (MásMóvil), cuyo servicio será clausurado, según ha justificado la dirección de la empresa.

Así lo ha comunicado la empresa a la representación de la plantilla, según ha informado en un comunicado el Sindicato Obrero Aragonés (SOA), que ha calificado este ere como “un duro golpe” para Calatayud y su comarca, una zona que históricamente ha sufrido la pérdida de tejido productivo sin alternativas de empleo sólidas.

Un centro antes en manos de GSS

Actualmente, el centro de Covisian en Calatayud mantiene otras dos campañas que dan empleo a más de 55 trabajadores, pero el cierre de la de MásMóvil pone en riesgo una parte significativa de la actividad económica local.

El centro de trabajo de Calatayud, anteriormente gestionado por GSS (Grupo Servicios de Soporte), fue integrado en el grupo italiano Covisian en mayo de 2023, tras un proceso de adquisición que culminó con la unificación de sus operaciones bajo una nueva marca.

GSS, y posteriormente Covisian, ha sido un pilar económico en la comarca bilbilitana, llegando a emplear hasta 500 personas en sus mejores momentos, incluyendo trabajadores contratados a través de empresas de trabajo temporal (ETT), con una mayoría de mujeres en su plantilla.

Inicio de la negociación

Desde SOA han anunciado que el próximo 2 de septiembre comenzará un proceso de negociación “largo, duro y tenso” con la empresa, en el que el sindicato luchará por preservar los puestos de trabajo y buscará el apoyo activo de las instituciones locales. “Covisian ha sido un motor de contratación en la comarca, y este ERE supone una malísima noticia para una zona que no puede permitirse perder más empleo”, han señalado desde el sindicato, que espera la colaboración de las autoridades de Calatayud para encontrar soluciones que eviten el impacto de este despido colectivo.

El anuncio del ere ha generado preocupación en la comarca, donde Covisian sigue siendo uno de los principales empleadores. SOA ha subrayado su compromiso para negociar alternativas de recolocación y proteger los puestos de trabajo.

Desde el Ayuntamiento de Calatayud han expresado su preocupación por el drástico recorte de personal que puede producirse en Covisian y avanzado que ya han solicitado información a la empresa para conocer los motivos de esta drástico ajuste, según informaron fuentes del consistorio., que dijeron estar pendientes de desarrollo de la negociación del ere que se iniciará el próximo martes.