Las tormentas, un día después: "Yo no recordaba algo así. Hay campos en el que todas las olivas están en el suelo"

"En el año 94 cayó una tormenta parecida aunque no tan grave, pero yo no recuerdo algo así". Habla José Miguel Domínguez, alcalde de Bardallur, una de las localidades más afectadas por las tormentas del pasado miércoles que barrieron Aragón de oeste a este. Con las botas de agua puestas, el regidor explica que hoy es día de "mucho lío". "Estamos todos limpiando con la ayuda de los bomberos y la Diputación de Zaragoza. Tenemos tajo por delante", cuenta.

Y es que algunas calles casco urbano de Bardallur se convirtieron en ríos después de que las nubes descargaran 55 litros por metro cuadrado en apenas 15 minutos. "El susto fue muy gordo. El agua entró a varias casas", cuenta Domínguez. Equipamientos públicos como las piscinas también han sufrido daños. Fuera del pueblo, los campos también han sufrido importantes afecciones. "Hay parcelas en las que está todo desarmado. Yo tengo olivas y están todas en el suelo, no queda ni una en el árbol", asegura. En el término municipal también hay manzanos y maíz. "Todo se ha fastidiado", lamenta.

Luis Vicente Medrano Gil es agricultor en Bardallur y, según los primeros cálculos, "el porcentaje de la cosecha dañado es de un 75% más o menos de lo que faltaba de recolectar". "En cosecha había fruta o almendras que estábamos cogiendo y otras cosas como maíz u olivas que aún faltaba mucho tiempo para cosechar", ha comentado. Paniza es otro de los pueblos que se vio gravemente afectado por las fuertes tormentas en un momento, además, en el que había comenzado la vendimia. "El 50% de las viñas está dañado", lamenta Miguel Antonio García, otro agricultor de la zona.

En total, fueron varias las comarcas afectadas por las tormentas, como Campo de Daroca, Valdejalón, la Comunidad de Calatayud, Campo de Borja y Campo de Cariñena, una zona en la que también se han producido daños en las vides de la Denominación de Origen Cariñena. "Estamos todavía comprobando el estado de las parcelas. Es complicado entrar en algunas porque en algunas zonas cayeron 20 o 25 litros en pocos minutos y la escorrentía ha estropeado algunos caminos", explica el presidente de la DO y presidente también de Bodegas San Valero, Antonio Serrano.

"Da mucha rabia porque había campos en las que comenzaban a vendimiar ayer mismo. Hay parcelas además en las que es la tercera vez que cae una pedregada así este año. Cuando has conseguido salvar lo que no se había estropeado va y cae otra vez. El seguro nos cubre los costes pero no toda la producción, aunque hay que darle las gracias a Agroseguro porque gracias a ellos podemos tirar para delante. Eso sí, no todo el mundo tiene seguro", advierte Serrano.

400 hectáreas dañadas en Paniza

El presidente de la DO Cariñena explica que todavía es pronto para evaluar los daños y que depende mucho de la zona. "Hay parcelas en Encinacorba en la que se ha perdido el 100%, otras en el que ha sido el 50%...", explica. En Paniza, los primeros datos apuntan a que habría 400 hectáreas afectadas. Lo importante ahora, cuenta Serrano, es el tiempo para que la uva dañada, pero que sigue en la vid pueda curarse y pueda ser aprovechada. "Está haciendo fresco y aire y eso ayuda a que la uva dañada se recupere", apunta con algo de alivio. Si hiciera calor, es más fácil que todos esos frutos se pudriesen tras haber sido abiertos por el granizo.

La tormenta llegó a los terrenos de la DO de Cariñena desde los pueblos de la Comunidad de Calatayud, como Mara y Tobed, donde las nubes también descargaron con fuerza. Pero no en todos los campos las tormentas han causado afecciones. "Hay zonas en las que ha llovido mucho pero no tan de golpe, y eso es bueno para que la uva se rehidrate después de tantos días de calor", detalla Serrano.

En otros pueblos, como Miedes, los daños no han sido tan graves para lo que podría haberse imaginado vistas las imágenes. El diámetro del granizo superó en algunos casos los 5 centímetros. "Fue más espectacular y el susto que otra cosa. Aquí no ha habido afecciones importantes", cuenta la alcaldesa de este pueblo Elisabeth Sánchez Guzmán.