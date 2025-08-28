Educación lanza su segundo llamamiento a interinos para cubrir 1.067 plazas de docencia

La preparación del nuevo curso escolar encara su recta final. Este jueves el Gobierno de Aragón ha lanzado el segundo llamamiento de interinos con el objetivo de cubrir todas las plazas docentes que aún quedan vacantes en la comunidad. Para esta convocatoria la consejería de Educación reclama 605 docentes para dar clases a los alumnos de Primaria y 462 para la Secundaria. Según explican desde el departamento, el llamamiento se ha adelantado con previsión para puedan estar incorporados en las aulas el próximo jueves, con dos días de tiempo antes del inicio oficial del periodo lectivo fijado para el día 8.

"Estamos todavía dentro del proceso ordinario, así que la tranquilidad en el departamento es absoluta y estamos trabajando para que todas las clases tengan un docente cuando empiece el curso", ha destacado el director general de Personal, Formación e Innovación, José María Cabello.

Las plazas se pueden solicitar hasta el lunes a las 11 horas y los listados de adjudicación serán públicos el miércoles. Esto ofrecerá unas pocas horas a los candidatos a buscar alojamiento en su nuevo destino en el caso de que tengan que cambiar de localidad para incorporarse al colegio asignado. Con todo, tendrán un margen de dos días para conocer las instalaciones y a los compañeros de trabajo hasta que los primeros alumnos entren en las escuelas. Un "mejora" frente a años anteriores propiciada por el calendario.

Cabello indica que el camino al nuevo curso se está desarrollando "con ilusión" , pues confían en cubrir las necesidades. En el primer llamamiento se adjudicaron más del 66% de las plazas y además señala que el proceso selectivo del pasado mes de junio ha permitido una actualización de las listas de docentes interinos que garantiza una mayor disponibilidad de docentes.

El llamamiento de este jueves alcanza a los dos niveles de educación obligatoria en Aragón. En los cursos de Primaria el Gobierno de Aragón reclama 605 plazas, de las que 133 son para docentes durante todo el curso completo. El resto, hasta alcanzar las 472 plazas, permitirán cubrir las sustituciones que se han producido en las últimas semanas, sean por bajas por enfermedad, permisos de maternidad, excedencias o diferentes licencias. Cabello considera que el llamamiento puede ser exitoso confían en tener que recurrir en lo mínimo posible a una nueva convocatoria extraordinaria, ya una vez comenzado el curso, debido a que en la lista convocada figuran 4.813 personas.

En este nivel educativo las especialidades más demandadas son las de Infantil, para el que ser requieren 105 interinos: Inglés con 118; Primaria con 90; Pedagogía Terapéutica con 79, destinados a dar clases de educación especial; Educación Física con 43; Música con 31 y finalmente Francés con 17 plazas vacantes. Como en ocasiones anteriores es el medio rural los que presentan más dificultades para cubrir estos puestos.

En el caso de Secundaria, que incluye también a los profesores de Formación Profesional, se ha realizado el llamamiento para cubrir 343 plazas de curso completo y 119 sustituciones. En este caso, se ha llamado a 7.125 personas apuntadas en las listas de interinos. "Las listas son mucho más amplias, lo que va a mejorar el proceso selectivo", incide el director general.

Formación Profesional

Por especialidades, las vacantes más numerosas se encuentran en la Formación Profesional, un problema que se arrastra desde varios cursos anteriores. De hecho, son Aplicaciones Informáticas (con 33 puestos a cubrir) e Instalaciones Electrotécnicas (con 23 pendientes) los puestos que más preocupan, por la falta de candidatos detectados. También existen pendientes en Mecanizado, con 17 plazas docentes por llenar: Sistemas Electrotécnicos con 10 y Procesos Sanitarios con 5.

En la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) el llamamiento se extiendo a 8 plazas de Informática, 9 de Tecnología, 29 de Educación Física, 24 de Inglés, 24 de Matemáticas, 16 de Geografía e Historia y 34 de Lengua y Literatura. En este caso se repite que tanto el área de las matemáticas como el de lengua notan la falta de docentes, algo que según los propios sindicatos educativos se justifica por las opciones laborales que existen fuera de los centros públicos.

En el caso de que este llamamiento no sea exitoso, desde la consejería avanzan que se producirá una convocatoria extraordinaria. Y si todavía se necesitan cubrir especialidades a partir del mes de octubre las peticiones de interinos ya se harán sin el requisito del máster habilitante en educación. Las condiciones de estas convocatorias extraordinarias, apuntan, las negociarán con las organizaciones sindicales a lo largo del curso "de cara a dar mayor valor a los méritos de los futuros candidatos"-