Las familias ante la vuelta al colegio: "Este año la consejería de Educación no tiene excusas para no tener un curso engrasado"

"Este año la consejería de Educación no tiene excusas para no preparado a conciencia el curso y que todo esté engrasado". Esta es la principal reclamación del la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de la Escuela Pública de Aragón (FAPAR) ante el anuncio de que la siguiente convocatoria de interinos necesita 1.067 docentes para garantizar que todas las aulas tienen un profesor asignado. "Hace dos años tenían la excusa del cambio de gobierno, y el pasado que la consejera acababa de ser sustituida, pero ahora no hay razón para que se repita el caos de los cursos pasados", adelantan.

El llamamiento preocupa por su parte a la federación de Enseñanza de CGT ante el riesgo real de que se repitan las vacantes vacías. "Las listas de interinos que se manejan desde la consejería son irreales porque a la hora de la verdad la gente no deja sus trabajos", recuerda José Luis Ruiz. Esta realidad es especialmente evidente ante las dificultades de cubrir Matemáticas y Lengua en los cursos de la ESO. "Los perfiles que se quedan sin cubrir son los que tienen otras salidas más atractivas, sobre todo debido a la complejidad de las materias y a la conflictividad del alumnado, una situación que también se produce en otras comunidades", indican.

Otro de los motivos de preocupación para el sindicato educativo está en la falta de tiempo que tienen los docentes para incorporarse a sus puestos cuando son seleccionados por el departamento. "Nosotros planteamos que el segundo llamamiento, sobre todo para las plazas que necesitan un educador durante todo el curso, se realice cambiando el calendario de preparación del curso como se hace en otros lugares, pues eso permitiría reducir considerablemente la incertidumbre", señala.

Para FAPAR esto supone además un problema para el propio alumnado y todo el cuerpo docente. "No existe tiempo material para preparar los horarios de clase, planificar y organizar el curso", denuncian.