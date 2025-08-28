Geoalcali continuará su proyecto Mina Muga pese a perder la financiación del grupo chino Qinghai

Hace apenas diez días que el grupo chino China Minmetals y su filial Qinghai Salt Lake Industry Co. comunicaron a Highfield Resources que no seguían adelante con el proyecto Mina Muga, situado entre Navarra y Aragón y en el que preveía una inversión de 300 millones de dólares (unos 270 millones de euros). Un revés que, sin embargo, no ha supuesto la renuncia de la empresa Geoalcali, que este jueves ha reafirmado su compromiso de seguir trabajando para sacar adelante Muga, un proyecto "concebido como motor de desarrollo sostenible y creación de hasta 7.000 puestos de trabajo directos e indirectos". Según la compañía, se trata de un proyecto clave en el progreso de la región, ofreciendo oportunidades a las futuras generaciones y contribuyendo a frenar la despoblación creciente en la zona.

Fue el pasado día 18 de agosto cuando Highfield Resources, en un comunicado, anunció su decisión. Highfield Resources había firmado una carta de intención no vinculante con Qinghai Salt Lake, una filial de China Minmetals, para una inversión de 269,8 millones de euros.

Después de más de 14 años de intenso trabajo administrativo y una inversión de 150 millones de euros en la región, la compañía ha querido destacar el respaldo institucional a todos los niveles que ha acompañado al proyecto desde sus primeras etapas. “La complejidad de la tramitación y la magnitud del proyecto han hecho imprescindible una colaboración estrecha con las administraciones y responsables públicos desde 2011”, ha afirmado Carles Alemán, CEO de Geoalcali.

La reciente decisión de CMC de no continuar con la operación previamente contemplada "no cambia la determinación de llevar el proyecto a buen término", insisten desde la dirección. Dicha transacción suponía una estructura altamente compleja que abarcaba varias jurisdicciones —China, Australia, Canadá y España—, reflejo de la ambición estratégica de la operación, precisan. El pasado 18 de agosto CMC comunicó su decisión de no proseguir con la transacción sin ofrecer detalles concretos, aseguran.

Desde Geoalcali subrayan la importancia de mantener el apoyo institucional y político por parte de todos los partidos, un respaldo que, inciden, ha estado presente en distintas etapas legislativas con diferentes administraciones desde los inicios del proyecto. Esta unidad es esencial para garantizar que una iniciativa de tal envergadura llegue a materializarse con éxito, explican desde la compañía, que destaca que, más allá de la relevancia económica, el proyecto representa una aportación clave a la seguridad alimentaria y soberanía estratégica de España y de la Unión Europea, al tratarse de un recurso prioritario como la potasa. Actualmente, Europa depende en gran medida de Rusia y Bielorrusia, países cuya posición constituye una amenaza geopolítica evidente.

Este proyecto no ha estado exento de polémica y está paralizado de forma cautelar por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que retiró el permiso de explotación. Aún así, todos los plazos administrativos siguen su curso. El último, la autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) de un aprovechamiento de aguas subterráneas para el proyecto, que podrá consumir un volumen máximo anual de 123.144 metros cúbicos (0,12 hectómetros cúbicos o 123 millones de litros).

Tal y como adelantó este periódico, el agua abastecerá la bocamina que se ubica en el paraje Espilenguas, el que corresponde a la parte aragonesa de la iniciativa, la primera que estaba previsto construir y cuyas obras adjudicada por 48 millones de euros a la compañía Epos-Tunelan.